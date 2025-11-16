Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Cruz Azul; semifinales del Apertura 2025

Tigres recibe al Cruz Azul para la vuelta de las semifinales del Apertura 2025.

Las semifinales del Apertura 2025 continúan con un duelo clave entre Tigres y el Cruz Azul, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues la eliminatoria se encuentra igualada a un gol y todo se definirá en la cancha del Estadio Universitario.

La Máquina no tiene nada que perder y todo por ganar, pues es la primera vez que el conjunto de la Noria llega hasta las semifinales de la Liga MX y en el camino dejó al Pachuca, el actual campeón del futbol mexicano femenil.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de las semifinales del Apertura 2025, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de planteamiento de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Cruz Azul

El partido entre Tigres y Cruz Azul se jugará este domingo, 16 de noviembre del 2025, en el Estadio Universitario, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports. También estará disponible en YouTube.

Fecha: domingo 16 de noviembre del 2025

Hora: 17:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Fox Sports y YouTube

Posibles alineaciones del Tigres vs Cruz Azul

TIGRES: Cecilia Santiago, Anika Rodríguez, Aaliyah Farmer, Greta Espinoza, Jimena López, Éve Périsset, Bárbara Olivieri, Stephany Mayor, Jennifer Hermoso, María Sánchez y Diana Ordoñez.

CRUZ AZUL: Alejandria Godínez, Yaneisy Rodríguez, Leighanne Robe, Valeria Miranda, Ivonne Gutiérrez, Ana Lucía Martínez, Danya Gutiérrez, Solange Lemos, Deneisha Blackwood, Daniela Calderón y Aerial Lyndonna Chavarin.

Cruz Azul busca meterse a su primera final de Liga MX

El equipo dirigido por Diego Testas viene de rescatar el empate ante los Tigres en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025 y eliminar al Pachuca en cuartos de final, mientras que las de Pedro Martínez intentarán meterse a la gran final para ir en busca de su séptimo título de Liga MX.

Este partido también representa la oportunidad para la Máquina de meterse a su primera final de la Liga MX Femenil e ir en busca de su primera corona del futbol mexicano femenil, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y las semifinales no serán la excepción. Con partidos que definirán a las dos finalistas del certamen, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

