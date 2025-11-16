Superestrella de Europa afronta acusaciones graves y sería tratado como verdadero criminal por estas pruebas

El Borussia Dortmund recibió una terrible noticia sobre su jugador estrella Karim Adeyemi, quien es acusado por la policía en Alemania por posesión ilegal de armas, un delito que tiene que ver con la plataforma de videos cortos TikTok, según su abogado.

Según una investigación de Bild, la policía encontró dos armas prohibidas en posesión de la superestrella de Europa, las cuales eran un puño americano y una pistola eléctrica, mejor conocida como Taser; por este delito el delantero alemán tendrá que pagar una multa de 450 mil euros, aunque no será considerado criminal convicto.

Por otro lado, lo que más llama la atención en este caso es la respuesta de su abogado, pues respondió que las acusaciones en contra de Karim Adeyemi estaban relacionadas con las famosas “Mystery Box” de TikTok, la cual adquirió el futbolista alemán y dentro de la caja venían estos dos artefactos.

Karim Adeyemi es acusado por posesión ilegal de armas. ı Foto: Reuters

El delito de Karim Adeyemi se remonta a más de un año

El delito de posesión de armas ilegales de Karim Adeyemi se remonta a más de un año; fue durante un operativo cuando los agentes encontraron en poder del futbolista y su pareja, la rapera suiza Loredana Zefi, estos dos artefactos, cuya posesión y porte son un delito en Alemania.

Las autoridades estuvieron investigando de manera silenciosa el caso de la superestrella de Europa, de dónde salieron estas armas y el grado de responsabilidad de la pareja. Después de varios meses de investigar, la policía sentenció solo una multa de 450 mil euros que tendrán que pagar entre los dos, la cual se divide en 60 cuotas diarias de 7,500 euros.

Aunque tendrá que cubrir esa cantidad de dinero, Karim Adeyemi debería sentirse afortunado, pues no tendrá que pagar una condena tras las rejas y, de igual manera, no quedará ningún registro de antecedentes penales en su expediente como ciudadano alemán, esto también gracias al equipo de abogados con el que cuenta el futbolista del Borussia Dortmund.

Karim Adeyemi tendrá que pagar 450 mil euros de multa por el delito de posesión de armas. ı Foto: AP

Karim Adeyemi no ha hablado sobre su delito

De momento, Karim Adeyemi no ha hablado sobre el delito de posesión de armas por el que fue sancionado con una multa, aunque el diario Bild reveló que tuvieron contacto con Jorge Mendes, quien es el representante del futbolista alemán; él fue el encargado de revelar que las armas provenían de una “Mystery Box” comprada a través de TikTok.

Por su parte, el Borussia Dortmund habló al respecto sobre el caso de Karim Adeyemi, pero sin mencionar su nombre, asegurando que “nuestro club siempre se toma en serio las acusaciones penales y las utiliza como una oportunidad para discutirlas con sus empleados, respetando las obligaciones de confidencialidad”.

Este caso es un claro ejemplo de lo fácil que se pueden conseguir este tipo de artefactos o armas en las redes sociales, los cuales pueden ser usados o pedidos por menores de edad sin el consentimiento de sus padres, lo que generó la opinión pública de la gente en Alemania.

DCO