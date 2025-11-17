Dolphins vence con gol de campo a Commanders

Jack Jones interceptó a Marcus Mariota en la primera jugada ofensiva del tiempo extra y Riley Patterson pateó un gol de campo de 29 yardas para darle la victoria el domingo 16-13 a los Dolphins de Miami ante los Commanders de Washington en el primer partido de temporada regular de la NFL en España.

Los Commanders (3-8) tuvieron la oportunidad de ganar en el Estadio Santiago Bernabéu con 15 segundos restantes en el tiempo reglamentario, pero el intento de gol de campo de 56 yardas de Matt Gay se desvió a la derecha.

Los Dolphins (4-7) fueron detenidos dos veces en cuarta y gol, incluyendo dentro de los últimos dos minutos después de recuperar el balón en un regreso de despeje fallido por parte de los Commanders.

Fue el séptimo —y último— partido internacional esta temporada, el mayor número en un año para la NFL mientras continúa expandiéndose globalmente.

El partido en Madrid contó con la actuación de la superestrella puertorriqueña Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap durante el medio tiempo frente a una multitud de 78,610 personas en el Estadio Santiago Bernabéu.

Marcus Mariota tuvo que salir temporalmente cerca del final del tercer cuarto para ser evaluado por una conmoción tras caer de manera incómoda mientras lanzaba el balón fuera de su propia zona de anotación. Finalmente, superó el protocolo de conmociones y pudo regresar.

Por su parte, Josh Allen lanzó para tres touchdowns y corrió para tres más, el último en una férrea carrera de nueve yardas con 2:35 restantes que aseguró la victoria de los Bills de Buffalo por 44-32 sobre los Buccaneers de Tampa Bay.

El titular de octavo año y actual Jugador Más Valioso de la NFL se convirtió en el primer jugador con dos juegos de tres touchdowns por pase y por carrera. Lo hizo el año pasado en una derrota por 44-42 ante los Rams de Los Ángeles.

Esta vez, Allen superó a su compañero de selección de primera ronda del draft de 2018, Baker Mayfield, en un duelo que presentó nueve cambios de liderazgo en el marcador.

Los Bills dejaron en la banca al receptor Keon Coleman en un intento por revitalizar su juego aéreo, y cada uno de los tres pases de touchdown de Allen fue de 25 yardas o más. El corredor Ty Johnson anotó en una recepción de 52 yardas en el duelo en el Higmark Stadium.

Semana 11 de la NFL │ Otros resultados ı Foto: Especial