Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el México vs Paraguay, partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana tiene su último partido de la Fecha FIFA de noviembre este martes 18 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Paraguay en el Alamodome, de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

El Tricolor viene de empatar 0-0 ante Uruguay en un partido complicado y ante un rival de gran calibre. Sin embargo, la afición de Torreón no estuvo feliz de ver jugar a su equipo nacional, pues se la pasaron abucheando todo el partido.

Termina nuestro partido ante Uruguay con empate y continuamos la preparación de cara al 2026.



¡Gracias por todo, Torreón!👏#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx



*Publicidad para México* pic.twitter.com/NEwoKntzYT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

¿Dónde ver el México vs Paraguay, partido amistoso?

El partido entre México y Paraguay, amistoso de la Fecha FIFA, inicia este martes 18 de noviembre a las 19:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix.

México llega con cinco partidos sin victoria

La Selección Mexican tiene cinco partidos en donde no ha ganado. Sus últimos juegos han dejado mucho que desear y el resultado ante Uruguay no es lo que los aficionados quieren, que es una victoria.

La última victoria de México fue en la final de la Copa Oro, cuando ganaron a Estados Unidos por marcador de 2-1. Desde entonces, el conjunto comandado por Javier Aguirre encadena cinco duelos en donde no logran salir con el brazo en alto.

Desde la final de la Copa Oro el cuadro azteca tiene empates ante el mencionado cuadro Charrúa, así como Corea del Sur, Japón y Ecuador, además de una goleada de 4-0 ante Colombia.

Afición abuchea a México

Cuando un equipo juega en casa se espera apoyo por parte de sus aficionados, pero la gente de Torreón que asistió al TSM para ver el México vs Uruguay estuvo abucheando todo el partido a los jugadores y al entrenador del Tricolor, lo que causó el enojo del capitán Edson Álvarez.

Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana, salió molesto del partido y camino a los vestidores del estadio de Santos dijo de manera irónica: “Que lindo es estar en casa, que lindo es estar en casa así”. Las palabras del Machín fueron un claro dardo a la actitud de la afición de Santos.

