Guadalajara y Monterrey, sedes de los repechajes

El estadio de las Chivas, con una vista panorámica en el último partido de locales en el Apertura 2025.

Las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey albergarán el torneo de repechaje intercontinental para la Copa del Mundo 2026, anunció la FIFA.

El torneo comienza el 23 de marzo y consistirá en seis equipos de cinco confederaciones que lucharán por dos lugares en la Copa del Mundo del próximo verano, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

“Estos estadios icónicos son los escenarios perfectos para lo que promete ser un evento emocionante lleno de pasión, drama y emoción”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los estadios de Guadalajara y Monterrey también albergarán partidos de la Copa del Mundo.

El Tip: Italia se metió en el puesto 12, fueron empujados al repechaje después de terminar como subcampeones en un grupo de clasificación ganado por Noruega.

Las seis naciones son Irak, Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia. El sorteo se llevará a cabo el jueves en Zúrich, y el calendario de partidos se anunciará posteriormente.

En la Copa del Mundo del próximo año, el estadio de Guadalajara albergará cuatro partidos de la fase de grupos, mientras que el estadio de Monterrey será sede de tres partidos de grupo y un partido de la ronda de 32. El otro estadio en México para recibir la Copa del Mundo es el recién renovado Azteca.

22 equipos enfrentarán el repechaje rumbo al 2026

Por otra parte, los equipos mejor clasificados para el sorteo del torneo de la Copa del Mundo del 5 de diciembre, incluyendo a Alemania, pero no a Croacia, se establecieron cuando la FIFA publicó nuevas clasificaciones un día después de que cuatro continentes completaran la clasificación.

Los coanfitriones Estados Unidos, Canadá y México se unirán en el grupo de cabezas de serie a España, que ocupa el primer lugar, el campeón defensor Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Croacia, semifinalista en 2022 y finalista vencido por Francia en 2018, fue relegada al Grupo dos para la ceremonia del sorteo en el Kennedy Center en Washington DC. Se espera la asistencia del presidente Donald Trump.