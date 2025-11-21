Italia va por su tercer repechaje rumbo al Mundial

Pio Esposito se lamenta después de una falla ante el conjunto de Noruega durante la Fecha FIFA del domingo.

Italia fue frenada por Suecia para llegar a la Copa del Mundo de 2018. En 2022 fue Macedonia del Norte. Ahora es el turno de Irlanda del Norte.

La ganadora de la Copa del Mundo en cuatro ocasiones está de vuelta en el repechaje del Mundial por tercera vez consecutiva y el sorteo de la FIFA trazó un camino complicado hacia el fin de una notable espera de 12 años para jugar en el escenario más grande del futbol.

Italia primero recibirá a Irlanda del Norte en un partido de eliminación directa el 26 de marzo y el ganador tendrá que viajar para enfrentarse a Gales o Bosnia-Herzegovina. En juego está un lugar en la primera Copa del Mundo de 48 equipos, organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

El Tip: El camino de Kosovo hacia su primera Copa como la nación de futbol más nueva de Europa es enfrentarse a Eslovaquia, seguido de recibir a Turquía o Rumania.

Los norirlandeses se perfilan como una prueba similar a Macedonia del Norte, que resistió oleadas de ataques en Palermo en marzo de 2022 antes de sorprender a Italia con un solo gol en el tiempo de descuento.

Entre otros tres cuadros de repechaje europeos, Ucrania recibirá a Suecia, y el ganador luego jugará en casa contra Polonia o Albania.

Ucrania jugó sus partidos de grupo de clasificación en tres ciudades diferentes de Polonia mientras el país está bajo invasión militar por parte de Rusia, y podría terminar recibiendo a Polonia en Polonia.

Primero, Ucrania debe superar a Suecia, que terminó última en su grupo de clasificación ganado por Suiza, pero obtuvo un lugar en los playoffs al ganar un grupo de la Liga de Naciones el año pasado.

La FIFA también realizó el sorteo para los playoffs intercontinentales. Irak, que fue cabeza de serie en el sorteo, tendrá que vencer a Bolivia o Surinam en un partido de playoffs el próximo marzo para calificar.

Congo fue cabeza de serie en el otro cuadro de playoffs y jugará contra el ganador de una semifinal de un solo partido entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Los seis partidos de repechaje intercontinentales se llevarán a cabo en México del 23 al 31 de marzo en estadios de Guadalajara y Monterrey, que cada uno albergará cuatro partidos de la Copa del Mundo.