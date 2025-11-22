¡Que viva el amor! Piloto de F1 se transforma en padrino de bodas antes del Gran Premio de Las Vegas (VIDEO)

Un piloto de Fórmula 1 fungió como padrino de bodas en el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas.

El experimentado piloto Valtteri Bottas, quien volverá a la Fórmula 1 (F1) en el 2026, se convirtió en padrino de bodas previo al Gran Premio de Las Vegas, el antepenúltimo en el calendario de la actual temporada que lidera Lando Norris.

Valtteri Bottas, quien será coequipero del mexicano Checo Pérez en Cadillac, fue captado como espectador y padrino de un matrimonio en la llamada ciudad del pecado justo en el fin de semana en el que por tercer año seguido recibe a la Fórmula 1.

Story to tell the grandkids, got married at the #LasVegasGP by… @ValtteriBottas 💍💒✨ pic.twitter.com/WRSoglWTzR — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 22, 2025

El video y las imágenes de este peculiar momento se hicieron virales de inmediato, pues dan muestra de lo relajado que se encuentra Valtteri Bottas de cara a su regreso al Gran Circo el próximo año.

Subcampeón de F1 se mete en su papel de padrino de bodas

En el video que compartió la propia Fórmula 1 se ve a Valtteri Bottas muy metido en su papel de padrino de bodas, pues dio un emotivo discurso a los novios, que escucharon con mucha atención las palabras del dos veces subcampeón.

El emotivo momento terminó con el romántico beso entre los ahora esposos ante la atenta mirada del experimentado piloto de 36 años de edad, quien volverá al serial en la campaña del 2026 luego de un año sabático.

¿Quiénes son los máximos ganadores del Gran Premio de Las Vegas?

La de este año es la quinta vez que se celebra el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, y la tercera en fila desde su regreso al calendario del serial en la temporada del 2023.

Hasta el momento, cuatro pilotos diferentes han ganado la carrera en la ciudad del pecado, que ya había recibido el evento en las campañas de 1981 y 1982 con los triunfos del australiano Alan Jones y el italiano Michele Alboreto.

El neerlandés Max Verstappen se alzó con la victoria en el regreso del Gran Premio de Las Vegas en el 2023 y un año después el triunfo lo obtuvo el británico George Russell.

EVG