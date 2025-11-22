¡Orgullo mexicano! El Güerito de Tepito tiene un debut soñado y gana su primera pelea como boxeador profesional

El Güerito de Tepito se estrenó como boxeador profesional con un triunfo por decisión unánime.

El mexicano Juan Pérez, mejor conocido como El Güerito de Tepito, tuvo un exitoso debut como boxeador profesional, pues en su primera pelea se impuso por decisión unánime al ugandés Barker Ssewanyana en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Apenas a sus 16 años de edad, el Güerito de Tepito se estrenó como pugilista profesional y aunque no consiguió el nocaut se le vio bien arriba del ring, pues conectó buenos golpes contra Barker Ssewanyana, quien prácticamente le dobla la edad al azteca, pues tiene 31 años.

Los jueces le dieron el triunfo por decisión unánime al Güerito de Tepito, la nueva promesa del box mexicano, quien debutó en las preliminares de la cartelera encabezada por David Benavidez y Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita.

¿Cómo se unió el Güerito de Tepito al Team Benavidez?

En entrevista exclusiva con La Razón, el Güerito de Tepito reconoció que empezó su camino en el boxeo de paga porque “mi sueño es ser campeón mundial joven”. Además, dicen que cuando la oportunidad toca a tu puerta debes abrirle y fue lo que hizo Juan Pérez, quien debutó gracias a la ayuda del Team Benavidez.

“Estaba hablando con varias personas, varias promotoras. Me acerqué al Team Benavidez, con José Benavides. Hablamos sobre el debut, nos dieron buenas cosas. Nos ofrecieron debutar en esta cartelera y pues ni modo de decir que no”, comentó al respecto.

¿Cuál fue el récord del Güerito de Tepito como boxeador amateur?

Juan Pérez, el Güerito de Tepito, registró 104 peleas como boxeador amateur, condición bajo la cual ganó 100 combates y solamente salió derrotado en cuatro ocasiones.

La carrera del mexicano como pugilista amateur duró cinco años, los cuales llegaron a su fin con su pelea de este 22 de noviembre ante el ugandés Barker Ssewanyana.

