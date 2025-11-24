Tigres, las más campeonas

Tigres se proclamó campeón del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, tras vencer al América en la gran final por marcador de 1-0 en el partido de vuelta. Las Amazonas aprovecharon la localía para levantar su séptimo título en la historia de la institución de la Sultana del Norte.

El equipo de Pedro Martínez ocupó la presión por parte de la barra de animación de los Universitarios para que ellas también apretaran a la defensa de Ángel Villacampa, una decisión que les dio frutos temprano en el encuentro, pues Diana Ordoñez aprovechó el error de la defensa azulcrema.

Ésta fue la cuarta ocasión en la que las felinas se midieron ante las azulcremas en el partido por el título, aumentando su hegemonía sobre las Águilas en finales, pues tres veces han salido con la mano en alto ante el conjunto de la capital del país y sólo una vez han caído en el marcador global.

El Dato: Sólo cinco equipos de la Liga MX Femenil han conseguido levantar el título desde que el torneo se creó en 2017, que son Tigres, América, Monterrey, Chivas y Pachuca.

Annie Karich, una de las mejores jugadoras del América en el torneo, dio un pase para la zaga defensiva; sin embargo, Annia Mejía no logró controlar la número cinco, que se fue en dirección a la portería de Sandra Paños, algo que aprovechó Ordoñez para quedar sola frente a la arquera española y definir de estupenda manera para el 1-0 en el marcador.

Las Amazonas continuaron apretando a las Águilas en el partido, teniendo algunas jugadas de peligro y aprovechando el desconcierto de las azulcremas en el campo de juego para mantener la esférica en su posesión y no cederle la pelota a las visitantes.

La segunda parte fue muy gris para el América, pues cuando se encontraban en mejor momento en el partido y logrando varias jugadas de peligro frente al arco de las Amazonas, Nancy Antonio pateó la cara de Jennifer Hermoso y la acción fue revisada por la árbitra central en el VAR, mostrando la tarjeta roja para la mediocampista azulcrema.

Para ser campeonas del Apertura 2025, las Amazonas derrotaron en la liguilla a Juárez en los cuartos de final, eliminaron a Cruz Azul en la antesala del partido por el título y derrotaron al América por acumulado de 4-3 en la gran final para levantar su séptimo título y el primero de Jenni Hermoso desde que arribó a México.

Después de la expulsión de Antonio al minuto 60 de tiempo corrido, las pupilas de Pedro Martínez adelantaron sus líneas para ir en busca del tanto que sentenciara la serie ante el América y no tuvieran manera de volver al partido para igualar el marcador.

El rendimiento de las Águilas en las finales es impresionante, pues Ángel Villacampa y sus jugadoras han llegado al partido por el título seis veces en las últimas siete temporadas; lamentablemente, para la afición azulcrema, sólo han podido ganar en una ocasión.

Por su parte, las Águilas dejaron en el camino a las Rayadas en los cuartos de final, vencieron una vez más a las Chivas en la liguilla para avanzar a la gran final, pero una vez más cayeron derrotadas en el partido por el título a manos de las Amazonas.

Diana Ordoñez volvió a aparecer en el encuentro; con un trazo largo por parte de la defensa felina, quedó sola frente a Sandra Paños, pero la delantera mexicana mandó la esférica por un costado, desaprovechando la oportunidad de oro para sentenciar el encuentro.

Después de este pésimo resultado, el América se convierte en el equipo con más subcampeonatos en la Liga MX Femenil, con cinco, mientras que Tigres es el conjunto más laureado del futbol mexicano con siete títulos en sus vitrinas.

Finales perdidas de Villacampa ı Foto: Especial

Historial de campeonas ı Foto: Especial

El camino de las campeonas ı Foto: Especial

Goleadoras del Apertura 2025 ı Foto: Especial

Clubes con más subcampeonatos ı Foto: Especial