Dónde ver EN VIVO Y GRATIS todos los partidos de la Jornada 5 de Champions League del 26 de noviembre

La Jornada 5 de la Champions League continúa con un duelo clave entre Arsenal y Bayern Múnich, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, además de que tendremos encuentros a lo largo de la jornada que pueden cambiar el rumbo de la tabla general.

Por su parte, otro de los cotejos que llama la atención de los aficionados en esta quinta fecha es entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, encuentro en el que los madrileños buscan terminar con el invicto de los nerazzurri en la Champions League.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además de que se podrían ir definiendo a los primeros lugares de la fase de liga.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS todos los partidos del miércoles 26 de noviembre de la Champions League

Después de esta jornada solo quedarán tres partidos para cada equipo que aún puede pelear por un lugar en los playoffs del torneo o pelear por un puesto para avanzar directo a los octavos de final de la Champions League, así que será crucial lo que ocurra en esta Jornada 5.

Copenhague vs Kairat Almaty - 11:45 am - HBO Max y TNT Sports

Pafos vs AS Monaco - 11:45 am - FOX ONE (Caliente TV)

Arsenal vs Bayern Múnich - 14:00 hrs - HBO Max

Atlético de Madrid vs Inter de Milán - 14:00 hrs - Caliente TV

Frankfurt vs Atalanta - 14:00 hrs - Space y HBO Max

Liverpool vs PSV - 14:00 hrs - Caliente TV

Olympiacos vs Real Madrid - 14:00 hrs - Caliente TV

Paris Saint-Germain vs Tottenham - 14:00 hrs - HBO Max y TNT Sports

Sporting Lisboa vs Club Brugge - 14:00 hrs - FOX ONE y Caliente TV

De momento, solo cuatro equipos son los que aún están invictos en el torneo y en esta quinta jornada ese logro está en juego, es por eso que esta quinta fecha es imperdible para todos los aficionados del futbol internacional.

Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan en partido de invictos

El equipo dirigido por Mikel Arteta viene de vencer al Slavia Praha de visita por marcador de 3-0 con un doblete de Mikel Merino, mientras que los de Vincent Kompany intentarán continuar con su invicto después de vencer al PSG por tablero de 2-1 con dos anotaciones de Luis Díaz.

Este partido también representa la oportunidad para ambas escuadras de quitarle el invicto al equipo rival, pues ambos llevan un paso firme de cuatro victorias, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Champions League ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Jornada 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO