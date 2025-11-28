¡Cardiaco! Auténticos Tigres acaba con hegemonía de Borregos Monterrey y es el campeón de la ONEFA 2025

Los Auténticos Tigres de la UANL derrotaron a los Borregos Monterrey en la final de la ONEFA 2025.

Los Auténticos Tigres de la UANL se convirtieron en los nuevos campeones de la Organización Nacional Estudiantil (ONEFA) 2025 después de imponerse por pizarra de 33-30 a los Borregos Monterrey, que llegaban como tricampeones.

El juego celebrado en el Estadio Banorte se definió con dramatismo, luego de que Roberto Medina falló un gol de campo de 56 yardas, lo que impidió que el duelo se igualara. Así, los Auténticos Tigres consumaron su primer título en la ONEFA desde el 2018.

¡Somos campeones de la #ONEFA! 🏆🏈



Felicidades a nuestros @UANL_Autenticos 🐯 por conquistar el título de la Liga Mayor 2025 en el #ClásicoRegioEstudiantil ante los #Borregos 🐑 del Tec de Monterrey. Su persistencia, disciplina y esfuerzo son un orgullo para toda la #UANL. 👏🏻 pic.twitter.com/3pRI2p1Y7s — UANL (@uanl) November 29, 2025

El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se alzó con el triunfo en el duelo disputado en la casa de los Borregos, que llegaron al partido definitivo en calidad de invictos, a diferencia de sus rivales, que sufrieron una derrota a lo largo de la temporada.

Auténticos Tigres domina a Borregos Monterrey desde el inicio

Ángel Alvarado convirtió el primer touchdown del encuentro en la primera jugada ofensiva del mismo para poner en ventaja muy pronto a los Auténticos Tigres de la UANL.

La escuadra visitante aumentó su ventaja con un largo gol de campo de 46 yardas de Reynaldo Blanco, quien poco tiempo después hizo otro para poner en ese momento la pizarra 12-0.

Los Borregos Monterrey reaccionaron en el segundo cuarto al recortar distancias después de que Fernando Sanabria lanzó para Pablo Velásquez, quien corrió más de 40 yardas para anotar. Pero poco antes del medio tiempo los Auténticos Tigres pusieron más tierra de por medio con un gran acarreo de Eduardo Martínez y el marcador estaba 19-7.

🤯 SE ACERCAN LOS LOCALES EN EL MARCADOR



Último Cuarto en el 🏟️ Estadio Banorte



🐏 Borregos MONTERREY 30

🐯 Auténticos Tigres UANL 33



FINAL LIGA MAYOR 🇲🇽 ONEFA 2025 #HablemosDeFootball🗣️🏈 pic.twitter.com/9XC8qdyLqG — Tercer Cuarto (@Tercer_Cuarto) November 29, 2025

Borregos Monterrey se metió de nuevo a la final de la ONEFA 2025 en el tercer cuarto, después de que Fernando Sanabria conectó otra vez con Alejandro Elizondo para un touchdown.

Sin embargo, Jorge Luis Chaib consiguió otro touchdown para los Auténticos Tigres de la UANL luego de penetrar la defensa local para poner los cartones 26-17.

Borregos Monterrey reacciona, pero no le alcanza ante Auténticos Tigres

Los visitantes pusieron contra las cuerdas a Borregos Monterrey en los últimos momentos del tercer cuarto con un touchdown de Ángel Alvarado tras recorrer más de 70 yardas, y el marcador ya era 33-17.

Pero el equipo local se puso las pilas desde el comienzo del último cuarto y recortó su desventaja a 10 puntos.

Borregos Monterrey tuvo la oportunidad de empatar con menos de un minuto en el reloj, pero Roberto Medina falló un gol de campo de 56 yardas.

EVG