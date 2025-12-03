Barça golea al Atlético y se mantiene de líder

Futbolistas del Barcelona festejan con su entrenador uno de los goles de ayer.

El Barcelona incrementó su ventaja al frente de LaLiga española al remontar y vencer 3-1 al Atlético de Madrid, con Dani Olmo como autor del gol de la ventaja decisiva, pero lesionándose el hombro en la acción.

Olmo se lesionó el hombro izquierdo en una caída despues de definir con un zurdazo a los 65 minutos para el segundo gol del Barça en el estadio Camp Nou. El Atlético había pegado primero con la diana de Álex Baena a los 19 minutos y Raphinha igualó para los locales a los 26.

El Dato: España logra su tercer gran título internacional tras imponerse 3-0 en la final de la Liga de Naciones Femenil a Alemania, a pesar de la ausencia de Aitana Bonmatí.

Olmo mostró un dolor visible tras caer y no pudo celebrar el gol que dejó a los azulgranas cuatro puntos por delante del Real Madrid. El mediocampista ofensivo del Barça fue sustituido de inmediato y tuvo que ser asistido fuera del campo por el personal médico del club.

TE RECOMENDAMOS: Liga Premier Haaland llega a 100 goles en la Premier League

El partido de la jornada 19 se adelantó porque los equipos jugarán en la Supercopa de España en enero. El Real Madrid y el Athletic Bilbao, que también jugarán en la Supercopa, se enfrentarán en Bilbao el miércoles.

“La confianza la vamos cogiendo partido a partido. Pueden decidir una Liga puntos así”, dijo Raphina.

El Atlético, que ocupa el cuarto lugar, quedó a seis puntos del Barça después de 15 partidos. El equipo de Diego Simeone había ganado siete seguidos en todas las competiciones.

“El Barcelona hizo un gran partido. Tuvieron también ocasiones. Nosotros lo intentamos, pero infelizmente no fue posible”, comentó el colchonero Jan Oblak.

El Barcelona sigue jugando en un Camp Nou que no puede llenarse a capacidad debido a la falta de permisos tras su vasta renovación.

Baena adelantó a los visitantes en un contragolpe, tras recibir un pase en profundidad del argentino Nahuel Molina que sorprendió a la zaga azulgrana. El gol tuvo que ser confirmado después de una revisión de video por fuera de juego.

Raphinha igualó al capitalizar un buen pase filtrado de Pedri. El delantero brasileño superó a Oblak dentro del área antes de encontrar la red vacía.

El Barça pudo adelantarse a los 36 después de que Olmo fuera derribado por Pablo Barrios dentro del área, lo que provocó un penalti, pero Robert Lewandowski envió su disparo desde el manchón muy por encima del travesaño en un inusual fallo para el polaco.

El argentino Thiago Almada rozó el empate para el Atlético a los 80 después de superar a un par de defensores rivales dentro del área. Ferran Torres, quien reemplazó a Olmo, selló la victoria del club catalán en el tiempo de descuento.

Ambos equipos perdieron jugadores debido a aparentes lesiones en la segunda mitad. El Barç vio salir a Pedri a los 74 y el Atlético sacó a Baena a los 63.

En la categoría femenil, Aitana Bonmatí, la estrella del Barcelona y tres veces ganadora del Balón de Oro, estará fuera de acción durante unos cinco meses después de someterse a una exitosa cirugía tras sufrir una fractura del peroné izquierdo, informó su club.

Aitana Bonmatí sufrió la lesión durante un entrenamiento con la selección de España el domingo. La lesión la dejó fuera de la final de la Roja contra Alemania en la Liga de Naciones femenina el martes. Los equipos empataron 0-0 en la ida el viernes.

La volante, de 27 años, se lesionó tras un mala caída en una colisión accidental. Se trata de la primera lesión grave en su carrera.