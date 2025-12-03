¿Cuánto cuesta la réplica de la Copa del Mundo de LEGO y cómo se puede adquirir en México?

LEGO anunció su réplica de la Copa del Mundo de la FIFA.

LEGO se asoció con la FIFA para anunciar el producto que lanzará la primera gama del Mundial de la clásica marca de juguetes danesa el próximo año. Se trata de un trofeo de la Copa Mundial de futbol de tamaño real, ensamblado con 2,842 ladrillos, cuyo costo es de 4,799 pesos mexicanos.

La versión de LEGO del trofeo que recibe el monarca de la máxima competencia futbolística a nivel de selecciones, que se presentó por primera vez en el Mundial de Alemania 1974, tendrá exactamente la misma altura de 36.8 centímetros (14 pulgadas y media).

The LEGO Group and FIFA World Cup 2026 give fans the chance to build football’s ultimate prize 🏆 — FIFA (@FIFAcom) December 3, 2025

Sin embargo, el trofeo de ladrillos de LEGO será de plástico en lugar de oro macizo de 18 quilates y malaquita verde, y será más fácil de levantar que los 6,175 kilogramos (13.6 libras) del original.

¿Cuándo sale a la venta la réplica de la Copa del Mundo de LEGO?

La réplica de LEGO del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA saldrá a la venta por 200 dólares a partir del 1 de marzo del 2026 e incluirá “una escena oculta que se puede abrir a través de una lengüeta extraíble en la sección superior del globo”, señaló LEGO en un comunicado.

La FIFA mantiene el trofeo original en Zúrich, Suiza, donde se encuentra la sede del ente rector del futbol a nivel internacional.

¿Cómo puede adquirirse la Copa del Mundo de LEGO en México?

Este lanzamiento forma parte de una colaboración única entre LEGO y FIFA, por lo que la réplica de la Copa del Mundo solamente estará disponible en la página oficial de la compañía de juguetes.

Sin embargo, como suele ocurrir con figuras de colección de este estilo, es posible que revendedores o sitios especializados cuenten con algunas unidades para su venta en México u otros sitios.

Los aficionados interesados en asegurar su réplica de la Copa del Mundo de LEGO pueden ingresar desde este miércoles 3 de diciembre al sitio oficial de la marca danesa para hacer su reserva.

EVG