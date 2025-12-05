México conoce su futuro en el Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá están listos para conocer a sus tres rivales que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial 2026, pues este viernes 5 de diciembre, desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., se llevará a cabo el sorteo donde Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez serán los hosts del evento en donde se dará a conocer el rival que la Selección Mexicana enfrentará en la inauguración del Mundial.

El equipo de Javier Aguirre, como lo dio a conocer la FIFA hace ya varios meses, será cabeza del Grupo A, Estados Unidos se ubicará en el sector D y Canadá será el líder del Grupo B. Como es la primera vez que la Copa del Mundo se disputa con 48 selecciones, de ocho grupos pasaran a ser 12, de la A a la L.

El Tip: Antes de Qatar 2022, México no quedaba fuera del torneo en fase de grupos desde la edición de Argentina 1978, cuando compartió sector con Polonia, Alemania Federal y Túnez.

Las otras nueve selecciones que se encuentran en el Bombo 1 y que serán cabeza de grupo, se definieron gracias al ranking FIFA, los primeros nueve puestos se ganaron su lugar para ser los líderes de cada sector, que son los siguientes equipos: Argentina, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

3 Copas del Mundo ha albergado México

Como ya se sabe, México disputará la inauguración del Mundial 2026 en la cancha del renovado Estadio Azteca, que para el torneo será Estadio Ciudad de México, el 11 de junio del 2026 ante el rival que salga del Bombo 3, los cuales podrían ser: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Selecciones no catalogadas como potencia.

13 partidos se jugarán en México

La Selección Mexicana podría medirse ante un equipo que ya enfrentó en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, pues Arabia Saudita se encuentra en el Bombo 3 y podría ser el rival del Tricolor en la inauguración, una selección a la que se midió en la última jornada de la fase de grupos de la última edición, partido en el que Luis Chávez nos deleitó con una estupenda anotación de tiro libre para darle esperanzas a la afición con una posible clasificación a octavos de final, la cual no se dio.

16 sedes serán parte del Mundial 2026

Cabe recalcar que, es la primera vez que en el Mundial la fase de eliminación iniciará desde los dieciseisavos de final, así que el equipo que quiera ser campeón tendrá que jugar ocho partidos para levantar el trofeo, un cotejo más que en las ediciones anteriores. Además, de que clasificarán los primeros dos de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares a la ronda de 32 selecciones.

17 mundiales ha jugado México

La FIFA dio a conocer que para la fase de eliminación, si las cuatro mejores selecciones del ranking avanzan como primer lugar de su sector, se les asignará un camino diferente para llegar a la final, así que España y Argentina o Inglaterra y Francia, solo se podrían ver las caras hasta la gran final del torneo internacional.

25 puntos en fase de grupos tiene México en los últimos cinco Mundiales

Por otro lado, el organismo que dirige Gianni Infantino dio a conocer que la revelación completa de las sedes y horarios de los partidos del Mundial, se darán a conocer el sábado 6 de diciembre en una transmisión global en vivo desde Washington D.C., la cual se llevará a cabo casi 24 horas después del sorteo de la Copa del Mundo.

104 cotejos se disputarán en el Mundial 2026

Cabe recalcar que, en el Bombo 4 todavía hay seis lugares disponibles, los cuales se definirán hasta marzo del siguiente año en el repechaje intercontinental y en el de UEFA, donde selecciones como Italia, Irak, Boliva, Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam, Galés, Ucrania, Polonia, Suecia e Irlanda, están buscando un boleto a la Copa del Mundo del 2026.

Además, equipos como, Cabo Verde, Uzbekistán, Jordania y Curazao disputarán por primera vez un Mundial, pues gracias al aumento de selecciones en el torneo, lograron conseguir la hazaña y clasificar al torneo de la FIFA por primera vez en su larga historia.

Sorteo

Cuando: Hoy

Dónde: Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas

Hora: 11:00

México conoce su futuro en el Mundial 2026 ı Foto: Especial

