¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS en México la carrera del Gran Premio de Abu Dabi de F1?

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean por el título de F1 en el GP de Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dabi es la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 (F1). Luego de una campaña llena de emoción, el título de constructores se definió hace meses, pero el de pilotos estará en juego este domingo 7 de diciembre en el Circuito Yas Marina.

Tres pilotos (Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri) llegan a la última carrera del año con opción de quedar como el campeón. El neerlandés saldrá en la pole, seguido por los volantes de McLaren.

El piloto de McLaren, Lando Norris, está 12 puntos por delante de Verstappen de Red Bull y 16 de su compañero de equipo de McLaren, Piastri. Verstappen aspira a su quinto título consecutivo de F1, mientras que Norris y Piastri persiguen su primero. Los tres pilotos han ganado siete carreras.

Max Verstappen charged to his eighth pole position of the season at the Yas Marina Circuit! 🤩



Here's how he did it 👇#F1 #AbuDhabiGP @pirellisport pic.twitter.com/vHixlfhKkJ — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el GP de Abu Dabi de F1?

El Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 se corre este domingo 7 de diciembre a las 7:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Sky Sports.

Verstappen overjoyed with crucial pole as he sets out plan for title decider



👉 https://t.co/wurhhG5ccD#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UR7MCYTGXL — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Max Verstappen va por el triunfo

El holandés está listo para luchar por otro título en el último día, tal como lo hizo en 2021, cuando venció al siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, en la última vuelta para asegurar su primer campeonato. “Lo descubriremos mañana, ¿no?”, dijo Verstappen. “Intentaré ganar la carrera”.

Salir desde la primera posición de la parrilla es crucial en el circuito de 58 vueltas en Abu Dabi, donde adelantar es difícil. Todos los pilotos han ganado desde la pole desde 2015. El último piloto que no ganó desde la pole fue Nico Rosberg en 2014, cuando fue superado por su entonces compañero de equipo en Mercedes, Hamilton.

Verstappen ya había marcado la vuelta más rápida en su primer intento, pero fue aún más veloz en su segundo intento y estableció un tiempo de vuelta de 1 minuto, 22,207 segundos, siendo 0,201 más rápido que Norris y 0,230 que Piastri.

McLaren lamenta errores

Lando Norris tuvo la oportunidad de asegurar el título en el Gran Premio de Qatar de la semana pasada, pero una estrategia fallida de McLaren le dio la victoria a Verstappen, aumentando sus posibilidades de un quinto título consecutivo para igualar la hazaña de Michael Schumacher con Ferrari de 2000 a 2004.

La victoria de Verstappen en Qatar fue la 70ma en total. Sus posibilidades de título mejoraron después de que Norris y Piastri fueran descalificados en Las Vegas.

aar