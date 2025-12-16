PSG vs Flamengo: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final de la Copa Intercontinental 2025

PSG se mide al Flamengo por el título de la Copa Intercontinental

Este miércoles 17 de diciembre se juega la segunda final de la nueva edición de la Copa Intercontinental. El campeón de Champions, PSG, se mide ante el monarca de la Copa Libertadores, el Flamengo, en Qatar, por el cetro para conocer al mejor equipo de cada confederación.

Después de finalmente alzar su primera Copa de Europa, el Paris Saint-Germain puede cerrar el año añadiendo también su primer trofeo de la Copa Intercontinental. Ningún equipo francés ha conquistado la Intercontinental, que se jugó durante más de 40 años hasta 2004 antes de ser renombrada como la Copa Mundial de Clubes.

La FIFA reintrodujo la Copa Intercontinental el año pasado después de renovar EL Mundial de Clubes como un torneo de verano de 32 equipos.El PSG llegó a la final de este nuevo certamen, pero perdió ante Chelsea en julio. Cole Palmer silenció Estados Unidos.

🗓️ Mañana, la gran final...



¡Todo está listo para el duelo entre Paris Saint-Germain y Flamengo por la #FIFAIntercontinentalCup! 🏆



📍 JW Doha pic.twitter.com/wJdIcq3rLn — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

¿Dónde ver PSG vs Flamengo, final de la Copa Intercontinental?

La final de la Copa Intercontinental entre el PSG y el Flamengo inicia este miércoles 17 de diciembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FIFA Plus y la página web de FIFA.

Día: 17 de diciembre

Hora : 11:00 horas

Transmisión : FIFA

PSG quiere hacer historia

“Hacer historia era un objetivo en París la temporada pasada y seguir haciéndola es el objetivo esta temporada”, dijo Luis Enrique, el técnico español del PSG. El ganador podrá lucir un distintivo de la FIFA en su camiseta durante el próximo año.

Menos de 24 horas para entrarmos em campo e buscar nosso sonho. Por nós. Pelos nossos. PELO MUNDO DE NOVO! VAMOS, FLAMENGOOOOOOO!#arteespecial pic.twitter.com/oGlBluOdvD — FL4MEN9O (@Flamengo) December 16, 2025

“Está final será diferente, vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo”, advirtió Luis Enrique. “Será difícil pero eso nos motiva. Conocemos sus puntos fuertes porque vimos a Flamengo en el Mundial de Clubes”.

Flamengo busca su segundo título de la Copa Intercontinental. Derrotó a Liverpool en 1981 con un equipo que incluía a los legendarios Zico y Júnior. Está tratando de culminar un año estelar en el que ganó tanto la Copa Libertadores como el campeonato brasileño.

Mientras que el PSG obtuvo una entrada directa a la final como campeón de Europa, Flamengo tuvo que vencer primero al Cruz Azul y luego al Pyramids de Egipto para llegar al partido por el título.

Los equipos sudamericanos tradicionalmente han tomado el torneo más en serio que los clubes europeos, pero el PSG descansó a varios jugadores en la victoria 3-2 sobre el Metz el sábado en la liga francesa, con la vista puesta en el viaje a Qatar. El lateral derecho Achraf Hakimi no viajó debido a una lesión.

“Sabemos lo fuerte que es el PSG, son los favoritos, pero eso no nos quita la confianza. Este partido es especial para nosotros, disfrutaremos cada minuto, cada segundo, cada espacio en el campo, cada toque al balón como si fuera el último”, comentó Alex Sandro, el veterano lateral izquierdo de Flamengo. “Todo lo que nos importa en este momento es este partido”.

aar