Dodgers recibe 484,748 dólares

Jugadores de Los Ángeles festejan el pasado 1 de noviembre con el trofeo.

La participación de las ganancias que recibieron los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, totalizó en 484,748 dólares, un aumento respecto a la cantidad que los jugadores de Los Ángeles se llevaron en 2024, pero aún por debajo de la cifra del ganador en 2022 y 2023.

La oficina del comisionado informó el jueves que el total del fondo de postemporada de casi 128.2 millones fue ligeramente inferior al récord de 129.1 millones en 2024. La cantidad anual del fondo se ve afectada por los boletos vendidos de los estadios.

Los jugadores de Los Ángeles votaron 82 participaciones completas y 12.5 participaciones parciales para un equivalente de 94.4 colaboraciones totales, además de 340,000 en premios en efectivo al dividir un fondo de 46.1 millones de dólares.

Houston recibió una participación completa récord de 516,347 en 2022, cuando los campeones Astros, dividieron su fondo en 59 participaciones totales, 14.14 participaciones parciales y 940,000 en premios en efectivo. Una participación completa en los campeones de 2023, los Rangers, valía 506,263 y la participación completa de los Dodgers en 2024 fue de 477,441.

Todos los jugadores y mánagers elegibles para la Serie Mundial que estuvieron con el equipo o en la lista de lesionados desde el 1 de junio o después obtienen una participación completa. Aquellos que no estuvieron el 1 de junio o después son elegibles para obtener una participación completa o un porcentaje de colaboración según lo votado por los jugadores de ese equipo junto con dos entrenadores certificados y un entrenador de fuerza.