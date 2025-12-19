Todo está listo para el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua desde el Kaseya Center de Miami, Florida, recinto que albergará esta noche toda la cartelera de este evento que arranca en punto de las 17:45, tiempo del centro de México.

El YouTuber estadounidense quiere continuar incrementando su figura como boxeador profesional y esta será su decimocuarta pelea ante un pugilista con experiencia arriba del ring, pues Anthony Joshua lleva más de 11 años dedicándose a este deporte.

Cabe recalcar que esta pelea principalmente iba a ser entre Jake Paul y Gervonta Davis, pero el boxeador estadounidense tuvo que ser bajado de la pelea por sus problemas legales que carga con la esposa de dos de sus tres hijos.

I’ve brought opportunity, exposure and better pay to boxing and to boxers. You won’t get rid of me or that ever. #JakeJoshua pic.twitter.com/5ZpBybTIV6 — Jake Paul (@jakepaul) December 19, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS desde México la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua

Jake Paul y Anthony Joshua están a escasas horas de subirse al ring para medirse en lo que será el regreso del pugilista británico al cuadrilátero. En punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, será cuando los dos boxeadores salgan a escena; la pelea estelar se podrá ver EN VIVO a través de Netflix y algunas preliminares a través de YouTube.

Fecha: viernes 19 de diciembre del 2025

Hora: 19:00

Estadio: Kaseya Center

Transmisión: Netflix y preliminares en YouTube

We right here pic.twitter.com/FbObpHBy5f — Jake Paul (@jakepaul) December 19, 2025

Anthony Joshua vuelve a subirse al ring un año después de su última pelea

Podría ser considerado una ventaja para Jake Paul en esta pelea, pues la última vez que Anthony Joshua se puso los guantes para subirse al ring fue el 21 de septiembre del 2024, cuando enfrentó a Daniel Dubois y terminó cayendo derrotado por nocaut en su país natal.

Poco más de un año después, el pugilista británico vuelve a escena y esta vez se medirá ante un boxeador novato, Jake Paul, pues el YouTuber estadounidense apenas suma 13 peleas en su palmarés, mientras que Joshua tiene 32 enfrentamientos en su carrera.

Esta pelea tendrá un toque especial, pues el británico regresa después de un año sabático y se enfrenta ante un creador de contenido que busca meterse en los libros de historia del pugilismo, pero que aún le falta bastante para conseguirlo. Jake Paul llega en mejor forma, pues el pasado 28 de junio del 2025 se enfrentó a Julio César Chávez Jr., a quien venció por decisión unánime en el Honda Center de Anaheim, California.

DCO