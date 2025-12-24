Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Washington Commanders vs Dallas Cowboys; Semana 17 de la NFL

La Semana 17 de la National Football League inicia con un duelo clave entre los Washington Commanders y los Dallas Cowboys, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues a pesar de que los dos ya están eliminados de la temporada, este partido será importante para la reputación de ambas instituciones.

Los de Washington llevan una marca de 4-11 después de 15 semanas disputadas en lo que va del torneo y esta será su oportunidad para recuperar la confianza de cara al último encuentro de la temporada; por su parte, los de Dallas disputarán su decimosexto encuentro de la campaña ante los Commanders.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la victoria que está de por medio entre estas dos franquicias, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Washigton Commanders vs Dallas Cowboys

El partido entre Washington Commanders y Dallas Cowboys se jugará este jueves, 25 de diciembre del 2025, en el Northwest Stadium, ubicado en Washington. La patada de salida será en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Netflix.

Fecha: jueves 25 de diciembre del 2025

Hora: 12:00

Estadio: Northwest Stadium

Transmisión: Netflix

🗓️ Week 17: #DALvsWAS

🏟️ Northwest Stadium

📺 1pm on Netflix — Washington Commanders (@Commanders) December 24, 2025

Commanders y Cowboys se enfrentan en el primer partido navideño

El equipo dirigido por Dan Quinn viene de caer dolorosamente ante los Philadelphia Eagles por marcador de 29-18, mientras que los de Brian Schottenheimer intentarán volver a ganar un partido en la temporada, pues en sus últimos tres cotejos han visto la derrota ante Detroit Lions, Minnesota Vikings y Los Ángeles Chargers.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 17 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO