Tala Rangel cambia de profesión repentinamente y en Chivas quedan totalmente sorprendidos (VIDEO)

Raúl Rangel se encuentra en el pretemporada con las Chivas de cara al Clausura 2026, pero después de un entrenamiento el arquero mexicano cambió repentinamente de profesión y se dio el tiempo de mostrar sus habilidades con el machete, algo que el conjunto rojiblanco lo presumió en sus redes sociales.

En el video se puede ver como el “Tala” Rangel se encuentra en el pasto y está acomodando un coco en el piso, el guardameta del Rebaño Sagrado lo mide a la perfección y con un corte perfecto con el machete logra cortarlo a la mitad, demostrando que tiene algunas otras habilidades además de defender el arco de las Chivas.

Chivas continúa en preparación para el Clausura 2026

Las Chivas siguen de pretemporada en Isla Navidad, Colima para ponerse a punto de cara al Clausura 2026, torneo en el que todos los equipos tendrán que dar un esfuerzo extra pues no se jugará el play-in en esta ocasión.

El Rebaño Sagrado de Gabriel Milito tendrá una dura misión esta temporada, pues tendrán que hacer lo mismo que en la pasada, quedar entre los ocho primeros lugares para acceder a la liguilla del futbol mexicano.

Con refuerzos de lujo como Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, provenientes del Cruz Azul y Chicago Fire, respectivamente, es como el conjunto rojiblanco se prepara para el siguiente torneo, en el que buscarán romper una sequía de nueve años sin conseguir el título del torneo local.

Últimas 📸 del trabajo de hoy en Colima 🔥 pic.twitter.com/BnQ8Zs14Vl — CHIVAS (@Chivas) December 24, 2025

¿Chivas sufrirá su llega a acceder a la liguilla del Clausura 2026?

El Clausura 2026 será un torneo atípico y diferente de los demás, pues por el Mundial del siguiente año varios seleccionados nacionales de la Liga MX dejarán su equipo pasando la mitad de temporada para reportar con el Tricolor de cara al torneo organizado por la FIFA.

Uno de ellos es Raúl Rangel, el “Tala” seguramente estará en la lista de convocados de Javier Aguirre al igual que Roberto Alvarado, dos jugadores indispensables en al once inicial de Gabriel Milito.

Con esta situación, el Rebaño Sagrado tendrá que buscar a dos jugadores mexicanos que puedas suplir de buena forma a estos dos futbolistas, que seguramente se perderán la liguilla por asistir a la Copa del Mundo con México.

DCO