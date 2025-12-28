Aaron Rodgers se convierte en Santa Claus y gasta un dineral en regalos para sus compañeros (VIDEO)

Llegó la Navidad, una época de dar y recibir, así que los mariscales de campo ocupan una parte de su sueldo para comprar regalos de alto valor para toda su línea ofensiva, los jugadores que los mantienen a salvo en cada partido de la temporada, y en esta ocasión fue Aaron Rodgers el que se convirtió en Santa Claus.

El quarterback de los Pittsburgh Steelers reunió a todos los jugadores de la línea ofensiva para regalarles un Can-Am Maverick X3-X Turbo, el cual sirve como un carro todo terreno y tiene un valor alrededor de los 650 mil pesos mexicanos.

En el video que compartió Rodgers en su cuenta de Instagram, se puede ver cómo llegan los camiones llenos de estos carros 4x4 y bajan los coches para tenerlos listos después del entrenamiento, momento en el que el jugador de 42 años los llevó al estacionamiento para mostrarles su regalo a todos.

Aaron Rodgers premia a sus compañeros en su primer año en Pittsburgh

No ha sido la mejor temporada para Aaron Rodgers, pues aún están peleando por un lugar en la postemporada de la NFL y en su último partido de temporada regular cayeron derrotados a manos de los Cleveland Browns, uno de los peores equipos de la campaña y sin posibilidades de playoffs.

El mariscal de campo de 42 años está viviendo su primera aventura con los Pittsburgh Steelers, después de toda su carrera defender los colores de los Green Bay Packers y la temporada pasada ser el comandante de la ofensiva de los New York Jets.

Parece que Aaron Rodgers se encuentra muy cómodo en el equipo de Mike Tomlin, pues en varias ocasiones ha demostrado que está contento de formar parte de un equipo como el del coach estadounidense, además de tener varias mancuernas en el campo como con DK Metcalf.

fought to the finish 😤 pic.twitter.com/whukZEsBht — Cleveland Browns (@Browns) December 28, 2025

¿Contra quién jugará Aaron Rodgers y los Steelers su último partido?

El conjunto que comanda Aaron Rodgers dentro del campo perdió su partido de la Semana 17 de la NFL, pero ya se preparan para afrontar la última jornada en busca de una victoria para poder acceder a la postemporada.

El último partido de los Pittsburgh Steelers en la campaña regular será ante los Baltimore Ravens en un juego divisional que sacará chispas en la cancha del Acrisure Stadium, pues ambas franquicias están en busca de un lugar en la postemporada.

Lamar Jackson y compañía vienen enrachados después de vencer a los Green Bay Packers en la Semana 17 y ahora buscan la victoria ante los de Pittsburgh para pelear por el primer lugar de la División Norte de la Conferencia Americana.

