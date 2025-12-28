Beisbol

Así se jugará la Serie del Caribe; conoce cuándo, dónde y a qué hora son todos los partidos de México

La Serie del Caribe 2026 está a la vuelta de la esquina y los organizadores dieron a conocer el calendario completo de como se llevará a cabo el torneo de beisbol en tierras jaliscienses

La Serie del Caribe revela el calendario completo del torneo.
La Serie del Caribe revela el calendario completo del torneo. Foto: X @beisboldecaribe
Diego Chávez Ortiz

La Serie del Caribe está a poco menos de dos meses para iniciar y las selecciones ya se preparan para afrontar esta competencia, la cual se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, tras el cambio de sede por decisión de los organizadores, pues de primera instancia se tenía pensado llevarlo a cabo en Venezuela.

México tendrá dos equipos participantes que tendrán como nombre “México Rojo” y “México Verde”, mientras que los otros equipos participantes en la Serie del Caribe serán Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.

Todas las selecciones tendrán cuatro partidos para enfrentarse a todos los combinados y definir a los semifinalistas, y el torneo se llevará a cabo del 1 de febrero al 7 del mismo mes, teniendo 13 juegos en total en toda la semana.

Este es el calendario completo de la Serie del Caribe 2026

México ya se prepara para volver a recibir la Serie del Caribe en 2026, siendo el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, el recinto elegido para recibir los 13 partidos del torneo para definir al nuevo campeón.

Domingo 1 de febrero

  • México Verde vs Puerto Rico - 13:00 horas
  • República Dominicana vs México Rojo - 19:30 horas

Lunes 2 de febrero

  • Puerto Rico vs República Dominicana - 14:00 horas
  • México Rojo vs Panamá - 19:00 horas

Martes 3 de febrero

  • Panamá vs México Verde - 14:00 horas
  • México Rojo vs Puerto Rico - 19:00 horas

Miércoles 4 de febrero

  • Panamá vs República Dominicana - 14:00 horas
  • México Rojo vs México Verde - 19:00 horas

Jueves 5 de febrero

  • Puerto Rico vs Panamá - 14:00 horas
  • República Dominicana vs México Verde - 19:00 horas

Viernes 6 de febrero

  • Semifinal 1 - tercer lugar vs segundo lugar - 14:00 horas
  • Semifinal 2 - primer lugar vs cuarto lugar - 19:00 horas

Sábado 7 de febrero

  • Final - 19:00 horas

Así es como se jugará la primera fase, semifinales y la gran final del torneo de beisbol en Guadalajara, buscando el nuevo campeón de la Serie del Caribe.

¿Por qué la Serie del Caribe cambió de Venezuela a Guadalajara?

La edición del 2026 de la Serie del Caribe estaba pactada para jugarse en Venezuela; sin embargo, los problemas políticos entre el país y Estados Unidos generaron incertidumbre en varios equipos participantes.

México fue uno de ellos, que dijo que no asistiría a la Serie del Caribe si se jugaba en Venezuela, pues la integridad de todo el equipo estaba en peligro por lo que ocurre actualmente con el presidente Donald Trump y sus declaraciones.

Es por eso que los organizadores tomaron la decisión de cambiar la sede de Venezuela a México, para que Guadalajara vuelva a recibir a toda la afición del rey de los deportes para este torneo internacional.

