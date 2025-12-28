Así se jugará la Serie del Caribe; conoce cuándo, dónde y a qué hora son todos los partidos de México

La Serie del Caribe está a poco menos de dos meses para iniciar y las selecciones ya se preparan para afrontar esta competencia, la cual se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, tras el cambio de sede por decisión de los organizadores, pues de primera instancia se tenía pensado llevarlo a cabo en Venezuela.

México tendrá dos equipos participantes que tendrán como nombre “México Rojo” y “México Verde”, mientras que los otros equipos participantes en la Serie del Caribe serán Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.

Todas las selecciones tendrán cuatro partidos para enfrentarse a todos los combinados y definir a los semifinalistas, y el torneo se llevará a cabo del 1 de febrero al 7 del mismo mes, teniendo 13 juegos en total en toda la semana.

¡Anota las fechas! ⚾️🏆



Ya tenemos el calendario oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026 🇲🇽🙌🏻#SerieDelCaribe pic.twitter.com/eLKHjeFcGU — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 27, 2025

Este es el calendario completo de la Serie del Caribe 2026

México ya se prepara para volver a recibir la Serie del Caribe en 2026, siendo el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, el recinto elegido para recibir los 13 partidos del torneo para definir al nuevo campeón.

Domingo 1 de febrero

México Verde vs Puerto Rico - 13:00 horas

República Dominicana vs México Rojo - 19:30 horas

Lunes 2 de febrero

Puerto Rico vs República Dominicana - 14:00 horas

México Rojo vs Panamá - 19:00 horas

Martes 3 de febrero

Panamá vs México Verde - 14:00 horas

México Rojo vs Puerto Rico - 19:00 horas

Miércoles 4 de febrero

Panamá vs República Dominicana - 14:00 horas

México Rojo vs México Verde - 19:00 horas

Jueves 5 de febrero

Puerto Rico vs Panamá - 14:00 horas

República Dominicana vs México Verde - 19:00 horas

Viernes 6 de febrero

Semifinal 1 - tercer lugar vs segundo lugar - 14:00 horas

Semifinal 2 - primer lugar vs cuarto lugar - 19:00 horas

Sábado 7 de febrero

Final - 19:00 horas

Así es como se jugará la primera fase, semifinales y la gran final del torneo de beisbol en Guadalajara, buscando el nuevo campeón de la Serie del Caribe.

El Caribe es más que playas y música. El Caribe también es béisbol ⚾️



La Serie del Caribe une países, pasiones, orgullo y tradición en una fiesta única 🇩🇴🇵🇷🇻🇪🇲🇽#SerieDelCaribe pic.twitter.com/wDyJF73iEM — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 20, 2025

¿Por qué la Serie del Caribe cambió de Venezuela a Guadalajara?

La edición del 2026 de la Serie del Caribe estaba pactada para jugarse en Venezuela; sin embargo, los problemas políticos entre el país y Estados Unidos generaron incertidumbre en varios equipos participantes.

México fue uno de ellos, que dijo que no asistiría a la Serie del Caribe si se jugaba en Venezuela, pues la integridad de todo el equipo estaba en peligro por lo que ocurre actualmente con el presidente Donald Trump y sus declaraciones.

Es por eso que los organizadores tomaron la decisión de cambiar la sede de Venezuela a México, para que Guadalajara vuelva a recibir a toda la afición del rey de los deportes para este torneo internacional.

