San Francisco consigue una importante victoria sobre los Chicago Bears de cara a la postemporada de NFL

Para cerrar la jornada del domingo de la Semana 17, los San Francisco 49ers recibieron a los Chicago Bears en la cancha del Levi’s Stadium, recinto que vivió un auténtico partidazo de Sunday Night Football, el cual terminó con un marcador de 42-38 a favor de los de Kyle Shanahan para llegar a 12 victorias en la temporada.

Lo que parecía un juego de defensas y pocos puntos se convirtió en un encuentro de ida y vuelta, con más de 75 puntos en el tablero, iniciando con la llegada de T.J. Edwards a las diagonales después de un minuto de haber iniciado el encuentro.

Los locales respondieron con dos anotaciones seguidas en el primer cuarto, la primera gracias a Jake Tonges y la segunda fue para Brock Purdy por la vía terrestre, además de que Eddy Pineiro logró los dos puntos extras para poner arriba a los 49ers por una posesión de balón.

THE NINERS WIN. WHAT A GAME. pic.twitter.com/3ndM5VUnSq — NFL (@NFL) December 29, 2025

El encuentro estaba tan igualado que Luther Burden III logró la cuarta anotación de la noche, con la que los Bears consiguieron igualar el marcador antes de finalizar la primera mitad, pero para la segunda parte lo único que ocurrió fue una llegada a las diagonales para cada equipo, aunque los locales se fueron con la ventaja al medio tiempo con otra anotación de Purdy.

Iniciando la segunda parte, D’Andre Swift volvió a igualar las condiciones, complicando el panorama para ambas escuadras, pues ninguno de los equipos lograba aumentar su ventaja a dos posesiones en el tablero, pero los de San Francisco siempre se mantuvieron arriba en el partido.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue el 8 de diciembre del 2024, cuando los 49ers lograron una victoria por marcador de 38-13, encuentro que de igual forma se llevó a cabo en el Levi’s Stadium.

JAUAN JENNINGS 38-YARD TD FOR THE LEAD.



CHIvsSF on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/CaLRiHAFQT — NFL (@NFL) December 29, 2025

Iniciando el último cuarto, D’Andre Swift volvió a llegar a la tierra prometida y darle otros seis puntos al conjunto de Chicago, poniendo el tablero 35-35, y diez minutos después Cairo Santos logró un gol de campo para poner por primera vez al equipo de Ben Johnson arriba en el tablero por tres puntos.

Sin embargo, esa ventaja le duró poco al equipo visitante, pues con dos minutos y 15 segundos en el reloj, Juan Jennings logró la sexta anotación de los 49ers para poner a su equipo cerca de la victoria a falta de poco tiempo en el reloj.

Tanto los 49ers como los Bears ya tienen su lugar asegurado en la postemporada de la NFL, aunque San Francisco con una mejor marca después de esta victoria; para ambos equipos solo queda un partido en la temporada antes de iniciar la fase final del torneo.

DCO