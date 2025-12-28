¡Triste noticia! Futbolista muere en pleno partido por tragarse una moneda con la que hacía magia negra

Una triste noticia llegó desde la Segunda División de Burundi, pues Igiraneza Aimé Gueric, jugador del club Les Guepiers du Lac, murió en pleno partido después de desplomarse en el campo de juego por tragarse una moneda de forma accidental; aunque fue trasladado de emergencia al hospital, no pudo salir con vida del mismo.

Con información de los medios locales, el futbolista del futbol profesional de Burundi tenía una moneda en la boca durante el partido, esto porque intentaba realizar un ritual africano que es mayormente conocido como “gris-gris”, el cual está relacionado con la magia negra, así que tenía que mover la moneda con la boca cuando lamentablemente terminó tragándosela sin intención alguna de hacerlo.

@BurundiFF a annoncé, à travers un communiqué officiel, le décès tragique et soudain du joueur IGIRANEZA Aimé Gueric, sociétaire du club Les Guêpiers du Lac ce 20/12, tout en présentant ses condoléances à la famille du défunt, à son club et à l’ensemble du football #Burundi-ais. https://t.co/QLjAVo9m8i pic.twitter.com/zvOgR5asu9 — IkirihoSPORTS (@IkirihoSPORTS) December 21, 2025

¿Qué pasó con el jugador cuando se desplomó en el campo de juego?

Durante el partido de la Segunda División de Burundi, el jugador Igiraneza Aimé Gueric se desplomó en el campo de juego en cuanto ingirió la moneda y las asistencias médicas reaccionaron de inmediato para atender al futbolista.

En la cancha trataron de reanimarlo a través de técnicas de RCP, además de que se llamó a una ambulancia para trasladarlo de inmediato al hospital más cercano; sin embargo, el futbolista no aguantó tanto tiempo y terminó perdiendo la vida tras lo ocurrido con el metal.

“En estos momentos dolorosos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guepiers du Lac y a toda la familia del futbol burundés. Que su alma descanse en paz”, escribió la Federación de Burundi en un comunicado para la afición.

DCO