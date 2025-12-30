Gilberto Mora pasa de valer 2.5 mdd a ser el más caro de la Liga MX

Gilberto Mora se mantiene como el futbolista mexicano del momento. El mediocampista de los Xolos de Tijuana tiene un cierre de ensueño dentro del balompié nacional. Después de que a lo largo de 2025 se convirtió en el jugador a seguir en todos los planos, ahora se dio a conocer que es el que más vale en la Liga MX, pues está valuado en 11.7 millones de dólares.

La página especializada en el valor de los futbolistas, Transfermarkt, reveló su última actualización del año y resaltó que Gilberto Mora escaló varias posiciones para ahora estar empatado con Allan Saint-Maximin, del América, como los dos jugadores de la Liga MX que más valen en la actualidad.

El Dato: El Pachuca anuncia el regreso de Salomón Rondón a la Liga MX. El Cruz Azul ya tiene a Miguel Borja haciendo pruebas médicas, pero aun no lo puede hacer oficial.

A diferencia de Mora, el francés descendió su valor, pues apenas al término de noviembre estaba tasado en 15.3 millones de dólares y ahora está en 11.7 mdd. A diferencia de Gilberto Mora, quien en marzo de 2025 apenas alcanzaba los 2.5 millones de dólares. Los jugadores que le siguen son del bicampeón Toluca, pues Marcel Ruiz y Alexis Vega valen 10.5 mdd.

Gilberto Mora ha dado un salto muy importante en su carrera, pues tan sólo en 2025 se convirtió en pieza fundamental para los Xolos de Tijuana, debutó con la Selección Mexicana mayor, fue al Mundial Sub-17 convirtiéndose en el jugador de campo más joven en disputar dicho certamen y también comenzó a sonar para diversos y poderosos equipos importantes de Europa.

Se dio a conocer, en su momento, que clubes como el Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United y algunos más habían preguntado por los servicios del futbolista. Mora dejó un grato sabor de boca en la última Copa Oro y, como ya se mencionó, en el Mundial Sub-20 fue observado por varios visores, quienes se han acercado a su representante.

Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, en una entrevista con TUDN, resaltó que el mediocampista es un futbolista diferente y no lo pueden vender a la primera de cambio ni por una cantidad menor, pues se le tiene que dar su lugar como una nueva estrella juvenil.

“Si te digo algo que nadie sabe porque son muy discretos, con Gilberto ya hemos hecho ciertas cosas en Europa. Ahora, con esta plataforma que es el Mundial, lo están mirando todos. Esto lleva meses que lo siguen, pero hay más entusiasmo; el teléfono suena siempre, hay que gestionarlo y le he dicho a él que hay que vivirlo como una experiencia, no como preocupación, sino como ‘qué bonito, qué padre, ahora llamó éste’; vamos a aprender de esta experiencia”, comentó.

En la Selección, Javier Aguirre también está muy contento con lo hecho por el futbolista. En pocos entrenamientos se ganó su puesto en el cuadro titular del Tricolor dentro de la Copa Oro 2025 y también colaboró para el título.

Sin duda, es considerado uno de los jugadores a seguir para el Mundial de 2026, y si Javier Aguirre ya tiene un porcentaje de sus futbolistas elegidos, Gilberto Mora está dentro de ellos, pues a su corta edad ha demostrado ser un jugador al que no le tiemblan las piernas cuando tiene el balón en ellas y sabe muy bien cómo encarar a los rivales, al igual que la disciplina que tiene.

“Aquí (Selección mayor) es el niño y lo bromean, lo cuidan entre todos. Es más visto como uno más; si se equivoca, hay que señalarlo y regañarlo. Ahí es su hábitat; a nivel internacional y lo que le viene sería fantástico para todos. Lo decidimos con calma”, dijo en una entrevista con TUDN.

Gilberto Rafael Mora Zambrano

Edad: 17 años

Lugar de nacimiento: Chiapas

Estatura: 1.68 m

Peso: 62 kg

Debut en club: 18 de agosto 2024

Debut en Selección: 28 de junio de 2025

Los más caros de Xolos ı Foto: Especial

Los más caros de la liga ı Foto: Especial