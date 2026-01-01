¡Increíble! Estos son los inolvidables sucesos deportivos que cumplen 10 años este 2026

Estos fueron algunos sucesos inolvidables que ocurrieron hace 10 años en el deporte.

Inicia un nuevo año y el deporte promete muchas emociones para los aficionados de las diferentes disciplinas, pero también llega el momento de recordar lo que ocurrió en el pasado, pues hay varios inolvidables sucesos que este 2026 cumplen 10 años de haber ocurrido.

Uno de ellos, y que los recuerdan con cariño los fanáticos del Pachuca, fue el campeonato de los Tuzos en el Clausura 2016 con el técnico Diego Alonso al frente del equipo, además de una camada de jóvenes futbolistas que emigraron al balompié extranjero, como el ‘Chucky’ Lozano, Erick Gutiérrez y Rodolfo Pizarro.

De igual manera, hace 10 años tuvimos el campeonato del Leicester City, una temporada que fue de película la que nos regaló el equipo que dirigía Claudio Ranieri, ya que en su regreso a la Premier League lograron salir campeones de la mano de Jamie Vardy, Riyad Mahrez y N’Golo Kanté.

Leicester City won The Premier League in 2016 — The Year is now 2026.



Meaning it's now been 10 Years since This Happened.



We're all getting old 🥺 pic.twitter.com/Nc17DVEgiv — Mr. Nigerian Football (@AJSilverCFC) January 1, 2026

Estos son los inolvidables sucesos deportivos que cumplen 10 años este 2026

Chile golea 7-0 a México en la Copa América

Portugal campeón de la Eurocopa por primera vez

Real Madrid gana la Champions League

Leicester City campeón de la Premier League

Pachuca campeón del Clausura 2016 tras vencer al Monterrey en la final

Brasil se proclamó campeón del oro olímpico en Río

Denver Broncos ganó el Super Bowl 50 de la mano de Peyton Manning

Tigres campeón del Apertura 2016 en la final navideña ante América

Michael Phelps anunció su retiro del deporte

Nico Rosberg campeón de la Fórmula 1

Cleveland Cavaliers campeón de la NBA

Estos fueron algunos de los momentos más recordados del 2016 y que en el transcurso del 2026 cumplirán 10 años, aunque algunos no fueron tan buenos, como la goleada de Chile a México en la Copa América.

#HoyEnLaHisTioria 27-05-2016



Pachuca se corona campeón del futbol mexicano al vencer a Monterrey en la final.#ElÚnicoEnMi💙 pic.twitter.com/yZan8BMBak — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 29, 2017

El año 2026 llega lleno de actividad deportiva alrededor del mundo

Aunque la afición recuerda el 2016 como un gran año en el deporte, el 2026 acaba de iniciar y promete muchísimas emociones para todos los fanáticos, pues hay muchos torneos y campeones por definir en todas las disciplinas del mundo.

El gran evento que está a la espera es la Copa del Mundo de la FIFA, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, teniendo al MetLife Stadium como el recinto que albergará la gran final del certamen.

Además, tendremos el regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac, escudería que realizará su debut en el Gran Circo el próximo 6, 7 y 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, así que nos espera un año lleno de actividad en el mundo del deporte.

