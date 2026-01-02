Dónde ver EN VIVO y GRATIS el San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks de la Semana 18 de la NFL

Los Seahawks chocan ante los 49ers en la Semana 18 de la NFL

La Semana 18 de la NFL entrega un partido imperdible este sábado, con un juego que definirá el rumbo de los playoffs en la Conferencia Nacional. Los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers chocan sabiendo que el ganador obtendrá el primer puesto en los playoffs de la NFC con una semana de descanso y ventaja de local antes del Super Bowl.

Seahawks y 49ers son los dos mejores equipos del Oeste de la NFL. Los de Washington tienen marca de 13-3, mientras que los de California 12-4. Este encuentro marca la cuarta vez desde que comenzó la siembra en la NFL en 1975 que dos equipos se juegan el primer puesto de conferencia en la última semana de la campaña regular, según Sportradar.

This is the headliner. pic.twitter.com/URVsvBi9j9 — x - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 2, 2026

El quarterback de Seattle, Sam Darnold, perdió en esta posición el año pasado con Minnesota contra Detroit. Los únicos duelos anteriores con tanto en juego ocurrieron cuando Dallas venció a los Giants en 1993 en camino a su segundo título consecutivo en el Super Bowl y cuando Dallas superó a Washington en 1979.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Julián Araujo es nuevo jugador del Celtic y lanza un emocionante mensaje para acercarse al Mundial 2026

El 2019 los Niners aseguraron el primer puesto con la victoria que se selló cuando el apoyador de San Francisco, Dre Greenlaw, tackleó a Jacob Hollister en la yarda 1 en cuarta y gol en los segundos finales. Una victoria de Seattle esa noche le habría dado a los Seahawks el puesto número dos y una semana de descanso.

All roads lead to Saturday night. pic.twitter.com/98W0n7UcOP — x - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 2, 2026

¿Dón ver el San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks de la Semana 18 de la NFL?

El juego San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks de la Semana 18 de la NFL inicia este sábado 3 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN, además del streaming de NFL Game Pass en DAZN.

Día: Sábado 3 de enero

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: ESPN y NFL Game Pass en DAZN

We'll see you Saturday night! 😤 pic.twitter.com/u5u2EnBvRU — San Francisco 49ers (@49ers) December 29, 2025

El juego terrestre puede ser clave

A pesar de la presencia de Christian McCaffrey, el juego terrestre de San Francisco tuvo dificultades para arrancar durante gran parte de esta temporada. Eso ha cambiado drásticamente en las últimas semanas.

Después de ocupar el último lugar en la NFL en yardas por acarreo en las primeras diez semanas con 3,51, los 49ers han mejorado en la recta final. San Francisco está promediando 4,69 yardas por acarreo en los últimos tres juegos y ocupa el tercer lugar con 161 yardas por juego en ese período.

Los Seahawks han experimentado un cambio reciente similar. Después de una emocionante victoria en tiempo extra 38-37 contra los Rams, donde corrieron para 171 yardas, Seattle acumuló 163 yardas por tierra en su victoria sobre Carolina, liderados por las 110 yardas más altas de la temporada de Zach Charbonnet.

An unstoppable force 😤 pic.twitter.com/ts7hDgq9yF — San Francisco 49ers (@49ers) January 2, 2026

Brock Purdy ha estado jugando a nivel de MVP y alcanzando su mejor momento para los 49ers. Durante los últimos tres juegos para San Francisco, ha lanzado para 893 yardas con 11 touchdowns, dos carreras de touchdown y un índice de pasador de 131.cinco.

Será crucial para los Seahawks presionar al frente ofensivo de los 49ers, que podría estar sin el tackle Trent Williams después de que sufriera una lesión en el tendón de la corva contra Chicago. A pesar de ello, han hecho un buen trabajo protegiendo a Purdy, permitiendo un solo sack en cada una de sus victorias sobre Chicago e Indianápolis. Los 49ers ahora han anotado 40 o más puntos en juegos consecutivos por primera vez desde 1995.

aar