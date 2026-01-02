Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Wake Forest vs Mississippi State; Duke’s Mayo Bowl

Llega enero y con ello las finales de los diferentes torneos del futbol americano colegial, en esta ocasión el Duke’s Mayo Bowl se definirá entre los Wake Forest Demon Deacons y Mississippi State Bulldogs, un encuentro que promete muchas emociones en el emparrillado.

Los de Wake Forest llevan una marca de 8-4 después de12 semanas disputadas en la temporada y este será su oportunidad para levantar el primer título del año; por su parte, los de Mississippi disputarán su decimotercer encuentro de la campaña en busca del trofeo de este Duke’s Mayo Bowl.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la victoria que esta de por medio entre estas dos franquicias, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

The moment is finally here. pic.twitter.com/9m6cwF7ZTh — Wake Forest Football (@WakeFB) January 2, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Wake Forest vs Mississippi State

El partido entre Wake Forest y Mississippi State se jugará este viernes, 2 de enero del 2026, en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte. La patada de salida será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+.

Fecha: viernes 2 de enero del 2026

Hora: 19:00

Estadio: Bank of America

Transmisión: ESPN y Disney+

Wake Forest y Mississippi State definen al campeón del Duke’s Mayo Bowl

El equipo dirigido por Jake Dickert viene de caer derrotado a manos de Duke el pasado 29 de diciembre del 2025 por marcador de 49-32, mientras que los de Jeff Lebby intentarán salir de una pésima racha que atraviesan de tres partidos sin conocer la victoria.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, pero no solo será un encuentro ganado más, pues tendrán la dicha de recibir el Duke’s Mayo Bowl esta noche en el estadio de las Panteras de Carolina del Norte de la NFL

La Temporada 2025 de la NCAA ha estado llena de sorpresas y emociones, y este encuentro no será la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO