Anuario: México, con más dudas que certezas previo al Mundial

Futbolistas de la Selección Mexicana, después de su caída ante Paraguay en su último juego del 2025, en Houston, Texas.

Con seis partidos sin victoria cerró el 2025 la Selección Mexicana de Futbol, racha con la que dejó más interrogantes que convicciones en los meses previos al Mundial del 2026, en el que por tercera vez en la historia será anfitriona, aunque en esta ocasión lo hará junto con Estados Unidos y Canadá, a diferencia de 1970 y 1986, ediciones en las que todos los juegos del evento se realizaron en suelo nacional.

El Dato: Santiago Giménez estará fuera de las canchas de tres a cuatro meses, informó Massimiliano Allegri, DT del Milan. El Bebote arrastra una lesión en el tobillo derecho.

Desde que derrotaron 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, el 6 de julio, no gana el equipo dirigido por Javier Aguirre, quien parece ya tener definido gran parte del 11 titular que saltará a la cancha el próximo 11 de junio para la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

Johan Vásquez y César Montes tienen prácticamente asegurado su lugar en la defensa central, mientras que Jesús Gallardo, e Israel Reyes se perfila para ser el dueño de la lateral derecha ante la baja por lesión de Rodrigo Huescas y las dudas que genera Jorge Sánchez.

157 días faltan para el inicio del Mundial de Norteamérica

En la lateral izquierda es interesante la batalla entre el experimentado futbolista del Toluca y el juvenil Mateo Chávez, en tanto que en la delantera el único que parece tener su puesto asegurado es el veterano Raúl Jiménez, el líder del Tricolor y el delantero en mejor momento en comparación con la actualidad de Santiago Giménez, quien no se ha afianzado en el Milan a casi un año de su llegada a la Serie A. El naturalizado Germán Berterame parece llevar mano sobre Armando la Hormiga González, quien compartió el liderato de goleo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con Paulinho (Toluca) y João Pedro (Atlético de San Luis).

Gilberto Mora, la nueva joya del futbol mexicano, se perfila para ser titular en su primer Mundial a nivel mayor con apenas 17 años en una mediacancha en la que Edson Álvarez y Erik Lira tienen ventaja sobre Érick Sánchez o Marcel Ruiz, aunque todo parece indicar que Álvaro Fidalgo dejará fuera a alguno de estos jugadores, pues el naturalizado podrá tener sus primeros minutos con el Tricolor en marzo, cuando los dirigidos por el Vasco enfrenten a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

La portería, a diferencia de los Mundiales previos, es la zona en la que Javier Aguirre tendría más dudas, pues el michoacano Luis Ángel Malagón no se ha afianzado en el arco y Raúl Tala Rangel se ha visto mejor en sus más recientes apariciones con el equipo nacional. La incógnita sigue siendo quién será el tercer guardameta, puesto con el que parece se quedará el veterano Guillermo Ochoa, a quien incluso el Vasco contemplaría como titular por su experiencia y grandes actuaciones en las tres Copas del Mundo que ha jugado.

Si bien México solamente perdió dos de sus últimos seis compromisos en el 2025, una de esas derrotas fue por un estrepitoso 4-0 a manos de Colombia, que desnudó las carencias del Tricolor en todas las zonas del campo, principalmente en el aparato defensivo y en el arco, lo que reflejó también el tropiezo de 2-1 ante Paraguay, en ambos con Luis Ángel Malagón como cancerbero.

Javier Aguirre no había tenido tantas dudas en ninguno de sus dos procesos previos como timonel de la Selección Mexicana, a la que rescató de quedarse fuera en las eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Ni siquiera el título de la Liga de Naciones de la Concacaf, que nunca había obtenido, ni el de la Copa Oro han ayudado a disipar las dudas en torno a la Selección Mexicana, y esto se debe también en parte a que Estados Unidos y Canadá, los otros referentes de la Concacaf, no acudieron a ninguna de las competencias regionales con sus plantillas estelares.