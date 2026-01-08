Henry Martín en los últimos 6 meses sólo suma 4 juegos

El caso de Henry Martín cada vez es más complicado, diversas fuentes dieron a conocer que el delantero del América no verá participación en el inicio del equipo en el Clausura 2026, pues se resintió de un dolor muscular y no enfrentará a los Xolos de Tijuana, mañana en el Estadio Caliente.

Henry Martín va de mal en peor en el tema de sus lesiones. El atacante tuvo una nula participación en el torneo pasado y el América no pudo repetir la hazaña de meterse a su quinta final de manera consecutiva.

El Dato: Nacho Rivero ya está en Tijuana para reportar con los Xolos, pero el mediocampista aclaró que no hay nada en contra de Nicolás Larcamón y le desea lo mejor al Cruz Azul.

El originario de Mérida, Yucatán, solamente disputó cuatro partidos de todos los que disputaron las Águilas el campeonato pasado y en el último de ellos solamente pudo estar en el terreno de juego durante 6 minutos. El América perdió en los cuartos de final ante el Monterrey pese a que estuvieron muy cerca de meterse a las semifinales. Henry venía saliendo de una lesión e intentó entrar para poder ayudar a sus compañeros en el campo.

El héroe, el diferente, el que resolvía de manera rápida, el temido, el que peleaba todos los balones y mucho más... ése era Henry Martín, quien ahora todo indica está viviendo los últimos meses de su carrera, pues las constantes lesiones lo han mantenido lejano de las canchas y eso tambien se refleja en el accionar de los de Coapa.

Henry Martín es el tercer máximo anotador en la historia del América. Solamente está por debajo de dos leyendas como Cuauhtémoc Blanco y Roberto Alves Zague. La Bomba Yucateca no marcó ni un gol a lo largo del Apertura 2025 y en el partido que se le vio con más actividad fue en la Jornada 4 ante el Querétaro, pues participó 76 minutos.

Cuando parecía que el capitán de los Millonetas regresaba después de una gran ausencia, al final su vuelta a la cancha luce complicada y lejana, pues mínimo tendrá que esperarse algunos días para ver si está listo o necesita trabajar por separado su recuperación.

Sin duda, Henry Martín es una leyenda azulcrema. Los números lo defienden y no es la primera ocasión que pasa por un mal momento mientras es jugador de los de Coapa, pero por su edad (33 años) y las fracturas que ha sufrido muchos especialistas especulan que es momento de que piense en el retiro.

El yucateco llegó a sonar para salir del América e ir a las Chivas hace algunos torneos, pero en este mercado invernal nadie preguntó por sus servicios, pues a pesar de ser uno de los futbolistas más rentables en las recientes temporadas, su nivel de juego no es el óptimo para que arribe a otro club.

Los de Coapa no sólo sufren por la ausencia de los goles de Henry Martín, pues ninguno de sus centrodelanteros ha podido dar la cara y convertirse en el hombre gol que necesita André Jardine.

Tanto el uruguayo Rodrigo Aguirre como el colombiano Raúl Zúñiga han quedado a deber en el plantel y diversas fuentes resaltan que sólo tienen seis meses más para poder demostrar por qué son los atacantes del equipo más ganador del futbol mexicano.

Aguirre fue el futbolista que más goles hizo para el América la temporada pasada. El Búfalo se encargó de hacerse presente en el marcador en cinco oportunidades, mientras que La Pantera solamente pudo perforar las redes de la portería rival en tres ocasiones, por lo que los de Coapa no pueden darse el lujo de seguir fallando y es necesario que tengan un delantero que sea el verdadero “matón” que la afición pide.