izzi transmitirá todos los partidos del Mundial 2026

izzi, la división de telecomunicaciones de Televisa, confirmó, mediante un comunicado, que transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, incluida la inauguración y la final del torneo, uno de los eventos deportivos más esperados a nivel global y que por primera vez se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

izzi informó que la cobertura completa del Mundial estará disponible a través del paquete ViX Premium Mundial, el cual permitirá a sus suscriptores acceder a todos los encuentros de la justa mundialista en vivo, así como a contenido adicional como repeticiones, análisis y programas especiales.

.@izzi_mx transmitirá en vivo los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a través de ViX Premium Mundial, con precio preferencial, contenido exclusivo y acceso desde cualquier dispositivo. #EnCasaYConizzi pic.twitter.com/61J1Fdg3OV — izzi Prensa (@izziprensa) January 8, 2026

De acuerdo con la información dada a conocer, los clientes de izzi que ya cuenten con ViX Premium podrán adquirir el paquete mundialista a un precio preferencial de 399.99 pesos y se especificó que dicha promoción será válida durante enero y febrero de 2026, mientras que a partir de marzo el precio podría registrar un incremento.

El anuncio se da en un contexto de fortalecimiento de la oferta de contenidos deportivos de la empresa de telecomunicaciones de Grupo Televisa, que co-dirigen Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez. En semanas recientes, izzi también informó que transmitirá toda la próxima temporada de la Fórmula 1, ampliando su portafolio de eventos deportivos de alto interés para el público mexicano.

Asimismo, en el sector de telecomunicaciones han cobrado fuerza en las últimas semanas versiones sobre una posible adquisición de AT&T México por parte de izzi y Grupo Televisa. Aunque no existe confirmación oficial, estas especulaciones han colocado a la empresa en el centro de la conversación del mercado.

Las grandes exclusivas deportivas y las posibles adquisiciones han sido interpretadas como señales de una estrategia orientada a fortalecer la posición de izzi frente a competidores como Telmex, Megacable y Totalplay, mediante una oferta de contenidos más robusta, mejoras de tecnología, portabilidad y servicios como la telefonía móvil.

Con el anuncio de la transmisión completa del Mundial 2026, y de la mano de sky, empresa con la que se fusionó a mediados de 2024, izzi se perfila como uno de los principales jugadores en la oferta de contenidos deportivos para el público mexicano, en un mercado donde el acceso a grandes eventos se ha convertido en un factor clave para atraer y retener a los usuarios.

