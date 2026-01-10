Macclesfield, equipo de sexta división da la sorpresa en la FA Cup y elimina al campeón Crytal Palace

Jugadores y afición del Macclesfield celebran victoria ante el Crystal Palace en la FA Cup

Minnow Macclesfield alcanzó la cuarta ronda de la Copa FA al vencer el sábado por 2-1 al campeón defensor Crystal Palace en una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

Macclesfield es un equipo que juega en la sexta división del futbol inglés, cinco niveles por debajo de su oponente de la Premier League y tomó la delantera cuando el capitán Paul Dawson cabeceó un centro de Luke Duffy a los 43 minutos. Isaac Buckley-Ricketts aumentó la ventaja a 2-0 a los 60 minutos, provocando celebraciones desenfrenadas.

Tras un tumulto en el área penal, el balón llegó a Buckley-Ricketts, quien pasó por la academia del Manchester City, y hábilmente lo tocó con el exterior de su pie derecho, superando al portero Walter Benítez.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Mensaje inesperado de Gilberto Mora a Álvaro Fidalgo sacude la Selección Mexicana y conmociona a meses del Mundial 2026

“No puedo creerlo, nunca pensamos que estaríamos en esta posición”, dijo el entrenador de Macclesfield, John Rooney, a la BBC. “Fuimos increíbles desde el primer minuto. Creo que fuimos merecidos ganadores. No podría estar más orgulloso de los muchachos”.

Rooney comenzó y terminó su carrera como mediocampista en el club y está en su primera temporada como entrenador. Es el hermano menor del exastro de Inglaterra y del Manchester United, Wayne Rooney.

A captain's performance from Paul Dawson to help @thesilkmen to a HUGE shock! 👊



📊 Presented by @ClearScore pic.twitter.com/9NjrzaFqj8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2026

Yeremy Pino disparó un tiro libre en el último minuto por encima de la barrera, y que llevó a seis minutos de nerviosismo para Macclesfield en el tiempo de descuento mientras los aficionados locales coreaban “¡Silkmen! ¡Silkmen!”, el apodo del club.

Macclesfield resistió ante un Palace cuya tarde desastrosa se resumió en una acción: cuando el defensor central estadounidense Chris Richards hizo un saque de banda incorrecto en el último minuto del tiempo de descuento, devolviendo la posesión a Macclesfield.

Los aficionados corrieron al campo en Moss Rose, un modesto estadio con capacidad para 5.900 personas en el noroeste de Inglaterra, para celebrar tras el pitido final mientras Dawson y Duffy eran llevados en hombros.

La Copa FA tiene una larga historia de eliminaciones dramáticas y grandes sorpresas, como cuando el Hereford, que juega fuera del sistema de liga, venció 2-1 al Newcastle en una repetición de la tercera ronda en 1972 o cuando el Palace venció al gran favorito Liverpool 4-3 en las semifinales de 1990.

El viernes por la noche, el equipo de segunda división Wrexham eliminó al Nottingham Forest, de la Premier League, y ahora la magia de la Copa FA ha agraciado a Macclesfield.

“No pensé que fuera posible, pero hay un poco de esperanza de que cualquier cosa pueda suceder en el día”, dijo el entrenador Rooney. Dawson dijo que Macclesfield “significa el mundo para mí” y calificó la victoria como “un logro inmenso”.

El entrenador del Palace, Oliver Glasner, no tenía “ninguna explicación” para lo que acababa de ver. “No necesitas tácticas. En este tipo de juegos, no necesitas un entrenador”, dijo a la BBC. “Si solo muestras de lo que eres capaz y tienes un poco de orgullo, entonces te desempeñas de una manera diferente, pero hoy nos faltó todo”. “Merecimos perder”.

aar