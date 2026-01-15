El mejor goleador de la Liga MX tiene los días contados; un histórico de Italia se lo va a robar

Resulta increíble que ningún equipo en la Liga MX se interesó en los servicios del delantero brasileño Joao Pedro, quien fue campeón de goleo el torneo pasado y que este Clausura 2026 sigue demostrando su gran calidad. El jugador del Atlético de San Luis viviría sus últimos momentos en el futbol mexicano, pues un histórico del futbol de Italia se lo quiere robar.

De acuerdo con información del medio SportItalia, Joao Pedro estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del PISA de la Serie A. El cuadro italiano buscaba que el artillero sudamericano hiciera válida su cláusula de salida para dejar la Liga MX. Todo depende del propio Joao Pedro, quien está siendo seducido por el PISA para irse al futbol europeo.

¿Cuál es la decisión de Joao Pedro?

Aunque el PISA buscaba robarse los servicios de Joao Pedro, el insider César Luis Merlo informa que el delantero elegiría quedarse en la Liga MX y no activar su cláusula de salida, pues está muy contento con el proyecto que tiene en Atlético San Luis, del cual es el goleador.

El ariete carioca llegó en el Apertura 2025 al futbol mexicano. En su primer torneo con la playera de los potosinos jugó 1,499 minutos en 17 partidos de la fase regular y anotó 12 goles para ser monarca de goleo. Compartió este honor con el portugués Paulinho (Toluca) y el mexicano Armando González (Chivas).

QUE PERRO GOLAZO DE JOAO PEDRO



SAN LUIS ORINANDO AL AMÉRICA pic.twitter.com/IzvKxjGUfz — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 15, 2026

En el presente certamen de la Liga MX, Joao Pedro ha jugado los dos partidos como titular y tiene dos anotaciones. La más reciente ante el América en la victoria del San Luis ante el Estadio Ciudad de los Deportes.

Aunque demostró ser un jugador con nivel suficiente para ser figura de la Liga MX, ningún equipo se interesó en sus servicios. Equipos que necesitaban un delantero antes del inicio del torneo como Pumas, América, Monterrey, no se interesaron, o no hicieron el esfuerzo por contratarlo.

El siguiente partido en donde Joao Pedro jugará con el Atlético San Luis es el sábado 17 de enero, cuando toda la plantilla potosina viaje a Tijuana para medirse ante los Xolos en el Estadio Caliente.

aar