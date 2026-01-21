El reto más grande es la consolidación, dijo Daniela Leal

JUGADORAS de la LMS en el Día de Medios, ayer, previo al inicio del torneo

La Liga Mexicana de Softbol (LMS), que debutó en 2024, está a punto de iniciar un nuevo año de actividades. Será la tercera campaña en la historia y busca ser el asentamiento, de acuerdo con la visión de la directora general, Daniela Leal.

“El reto más importante fue la consolidación de la liga como tal. Nos mantuvimos con los ocho equipos de la temporada pasada porque queremos tener bases sólidas. Seguimos buscando la mejora y que este espacio sea mejor para las jugadoras”, comentó durante el Día de Medios, y en exclusiva para La Razón, la directora general de la LMS.

Los Diablos Rojos del México Femenil son las actuales monarcas del certamen y buscarán el bicampeonato esta campaña, que es la primera en contar con un Juego de Estrellas y un Home-Run Derby, eventos cuya finalidad es acercar todavía más la liga al gusto de los aficionados.

TE RECOMENDAMOS: Real Madrid vence al Mónaco en la Champions Mbappé iguala récord de goles de CR7 en primeras jornadas de UCL

“Lo que consideramos importante es tener actividades para reconocer a las jugadoras y donde la gente va a poder ver a las estrellas en un mismo lugar”, comentó la originaria de la Ciudad de México.

OPENING DAY

DÓNDE: Estadios Liga Mexicana de Softbol

CUÁNDO: Jueves 22 de enero

HORA: 19:00 y 20:00

EQUIPOS PARTICIPANTES ı Foto: Especial

Agregó que espera superar el desempeño de la liga en años anteriores, para que sea una competencia atractiva y que los aficionados puedan llenar los inmuebles semana tras semana.

“Queremos que esta temporada sea mejor que la pasada en todos los aspectos y que la gente siga viniendo a los estadios”, dijo durante el evento realizado en las instalaciones de la LMS.

Daniela Leal no pierde de vista que el incremento en el número de equipos es uno de los puntos pendientes desde la creación del certamen y el cual algunas jugadoras han comentado le daría a la Liga Mexicana de Softbol mucho más crecimiento y proyección.

“Seguimos con el dedo en el renglón para crecer. Este año es de consolidación y la siguiente temporada buscamos una expansión. No descartamos que año con año crezcamos de manera paulatina. Así lo estamos buscando y seguimos explorando los intereses de la Liga Mexicana de Beisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico”, apuntó.

El crecimiento de la LMS no puede ser entendido sin la figura de Leal, quien conoce el deporte en todas sus facetas, pues fue jugadora de la temporada debut del torneo con El Águila de Veracruz.

Además representó a la Selección Mexicana de Softbol y Beisbol en diferentes torneos, como la Copa del Mundo organizada por el WBSC.

A pesar de su experiencia dentro y fuera de la cancha, la ahora directiva sigue empeñada en trabajar para brindarle a las softbolistas actuales las mejores condiciones posibles para su desarrollo.

“Unos años atrás nunca hubiera imaginado una liga profesional de softbol en México y mucho menos me imaginaría estar yo a la cabeza. Es un orgullo y una responsabilidad enorme. Seguimos trabajando para que siga siendo una realidad para muchas jugadoras”, declaró.

Daniela Leal sabe que el impacto que genera en la disciplina a nivel nacional es mayor en el escritorio, aunque le hubiera gustado encontrarse una liga como la que dirige en sus tiempos en activo.

“Me hubiera encantado que pasara hace 10 años para jugar más tiempo. Pero la influencia que tengo es más grande estando fuera y no dentro”, aseguró.