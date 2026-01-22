Diablos, por primer bicampeonato en la historia de la LMS

Las diablas posan con su título ganado el año pasado en la segunda edición del softbol en México.

El año pasado la organización de Diablos Rojos del México consiguió su primer título dentro de la Liga Mexicana de Softbol (LMS). La novena escarlata afronta la nueva campaña del torneo con las ganas de obtener el bicampeonato, que sería el primero en la joven historia del certamen.

Creada en 2024, la LMS abre hoy su tercera temporada y las actuales monarcas dejaron en claro que irán en búsqueda de su segundo cetro al hilo. La tercera base estelar del conjunto escarlata, Edith de Leija, habló antes del primer duelo del año y sentenció a los demás equipos.

“No estamos presionadas, estamos tranquilas. Para eso trabajamos desde el año pasado, con estos juegos que tuvimos de pretemporada nos sentimos muy listas. Estamos preparadas para el bicampeonato”, comentó la jugadora de Diablos.

El Tip: El rol regular tiene 28 juegos (14 series de dos encuentros) y los cuatro mejores equipos avanzan a playoffs, que inician el 10 de marzo. La Serie de la Reina será el 17 de marzo.

Edith de Leija es una de las pioneras de la Liga Mexicana de Softbol. Ha estado presente en cada una de las ediciones y disputará su segunda temporada con los Diablos, que se ha vuelto, sin duda, en el equipo a vencer. La antesalista atribuye parte de este dominio al apoyo de la gente.

“Los aficionados son parte imperante para nosotras como jugadoras”, aseguró la originaria de Aldama, Tamaulipas, puede presumir de dos títulos de la LMS, pues además del que ganó el año pasado con Diablos, se consagró en la campaña debut con los Charros de Jalisco Femenil.

Luego de su paso por la novena tapatía, De Leija llegó a los Diablos, en donde ha podido seguir el crecimiento del torneo.

“Desde el primer año ha aumentado el nivel. Los equipos se han reforzado muy bien. El softbol mexicano ha ido mejorando muchísimo y año con año una se prepara mejor para las nuevas temporadas”.

Inicio de la temporada

Charros vs. Diablos Rojos

Hora: 19:00

Estadio: Alfredo Harp Helú