Este es el increíble 11 de México contra Bolivia con NUEVE cambios respecto al duelo ante Panamá

Jugadores de la Selección Mexicana en un entrenamiento en Bolivia.

Javier Aguirre hizo nueve cambios en el 11 de México para el amistoso de este 25 de enero contra Bolivia, pues Raúl ‘Tala’ Rangel y Marcel Ruiz son los únicos que repiten de los que saltaron como titulares en el triunfo de 1-0 sobre Panamá.

Destaca la primera titularidad con el Tricolor del goleador de las Chivas, Armando la ‘Hormiga’ González, además de que también aparecen en el 11 futbolistas como Diego Lainez, Jorge Sánchez, Israel Reyes y Kevin Castañeda.

Los elegidos para el partido de este domingo. 🇲🇽



Once futbolistas que defenderán con todo nuestros colores. 👊#SomosMéxico 💚🤍❤️ @Corona_Futbol



*Publicidad para México* pic.twitter.com/0W7swrsEst — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026

La alineación de México vs Bolivia

Raúl ‘Tala’ Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Everardo López

Erik Lira

Marcel Ruiz

Carlos Rodríguez

Diego Lainez

Kevin Castañeda

Armando González

¿Cuándo fue la última vez que México enfrentó a Bolivia?

México se reencuentra con Bolivia un año y medio después de su antecedente más reciente, que fue en un amistoso efectuado el 31 de mayo del 2024, previo a la Copa América en Estados Unidos.

El Tricolor, entonces bajo las órdenes de Jaime Lozano, se llevó la victoria por la mínima diferencia en el Soldier Field de Chicago, Illinois, gracias a un gol de Efraín Álvarez en el segundo tiempo.

Había pasado casi una década desde el último encuentro entre México y Bolivia antes de aquel amistoso, pues no se habían visto las caras desde el empate 0-0 en la fase de grupos de la Copa América Chile 2015.

Tala Rangel repite en el 11 inicial de México

Raúl ‘Tala’ Rangel recibió de nueva cuenta la confianza de Javier Aguirre para resguardar el arco tricolor por segundo encuentro consecutivo.

El portero de las Chivas tuvo un partido muy tranquilo ante Panamá. Se espera que contra la Verde sea más exigido, y en caso de responder bien podría seguir recibiendo la confianza del ‘Vasco’ en lugar de Luis Ángel Malagón, cancerbero del América.

El partido contra Bolivia es el octavo para el ‘Tala’ Rangel con la Selección Mexicana, con la que debutó el 5 de junio del 2024 en un amistoso ante Uruguay.

EVG