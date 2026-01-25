Este es el increíble 11 de México contra Bolivia con NUEVE cambios respecto al duelo ante Panamá

Javier Aguirre hizo nueve cambios en el 11 de México para el amistoso de este 25 de enero contra Bolivia, pues Raúl ‘Tala’ Rangel y Marcel Ruiz son los únicos que repiten de los que saltaron como titulares en el triunfo de 1-0 sobre Panamá.
Destaca la primera titularidad con el Tricolor del goleador de las Chivas, Armando la ‘Hormiga’ González, además de que también aparecen en el 11 futbolistas como Diego Lainez, Jorge Sánchez, Israel Reyes y Kevin Castañeda.
La alineación de México vs Bolivia
- Raúl ‘Tala’ Rangel
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Everardo López
- Erik Lira
- Marcel Ruiz
- Carlos Rodríguez
- Diego Lainez
- Kevin Castañeda
- Armando González
¿Cuándo fue la última vez que México enfrentó a Bolivia?
México se reencuentra con Bolivia un año y medio después de su antecedente más reciente, que fue en un amistoso efectuado el 31 de mayo del 2024, previo a la Copa América en Estados Unidos.
Así es el Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, el estadio del México vs Bolivia que está en plena remodelación
El Tricolor, entonces bajo las órdenes de Jaime Lozano, se llevó la victoria por la mínima diferencia en el Soldier Field de Chicago, Illinois, gracias a un gol de Efraín Álvarez en el segundo tiempo.
Había pasado casi una década desde el último encuentro entre México y Bolivia antes de aquel amistoso, pues no se habían visto las caras desde el empate 0-0 en la fase de grupos de la Copa América Chile 2015.
Tala Rangel repite en el 11 inicial de México
Raúl ‘Tala’ Rangel recibió de nueva cuenta la confianza de Javier Aguirre para resguardar el arco tricolor por segundo encuentro consecutivo.
El portero de las Chivas tuvo un partido muy tranquilo ante Panamá. Se espera que contra la Verde sea más exigido, y en caso de responder bien podría seguir recibiendo la confianza del ‘Vasco’ en lugar de Luis Ángel Malagón, cancerbero del América.
El partido contra Bolivia es el octavo para el ‘Tala’ Rangel con la Selección Mexicana, con la que debutó el 5 de junio del 2024 en un amistoso ante Uruguay.
EVG