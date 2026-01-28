Champions League: Resumen y resultados de todos los partidos de HOY de la Jornada 8

La Jornada 8 de la Champions League, la última de la fase de liga, se disputó este miércoles 28 de enero con los 36 equipos participantes jugando a la misma hora. Fueron 18 compromisos simultáneos que definieron a los clubes que avanzaron de manera directa a octavos de final, los que entran el repechaje y los eliminados.

Aunque Arsenal y Bayern Múnich, primero y segundo respectivamente, ya estaban calificados, no impidió que salieran a ganar en la fecha final de la Liga de Campeones de Europa. El cuadro inglés se impuso por 3-1 ante el Kairat, mientras que el conjunto alemán venció 1-0 al Villarreal. La institución kazaja y la española quedaron eliminados.

📹 #RESUMEN



⚽️ Arsenal con susto y todo derrota 3-2 a Kairat y es el líder de la fase de liga de la #ChampionsLeague 🏆 Kairat queda en último lugar. pic.twitter.com/0h61ThAUmO — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

El Liverpool goleó 6-0 al Qarabag para amarrar el tercer lugar general. Con doblete de Alexis Mac Allister y dianas de Florian Wirtz, Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Federico Chiesa, el cuadro Red alcanzó 18 unidades, una menos que los teutones y seis que los Gunners.

Cabe recordar que en el nuevo formato de la Champions League los primeros ocho clasificados avanzan de manera directa a octavos de final. Del 9 al 24 jugarán una serie de playoffs a ida y vuelta. Mientras que del 25 al 36 quedan eliminados de toda competencia.

Todos los resultados de HOY de la Champions League

Arsenal 3-2 FC Kairat

PSG 1-1 Newcastle

Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt

Napoli 2-3 Chelsea

Manchester City 2-0 Galatasaray

FC Barcelona 4-1 København

Liverpool 6-0 Qarabag FK

PSV Eindhoven 1-2 Bayern Múnich

Athletic Club 2-3 Sporting CP

Ajax 1-2 Olympiacos

Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán

Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham

Benfica 4-2 Real Madrid

Club Brugge 3-0 Olympique de Marseille

AS Monaco 0-0 Juventus

Saint-Gilloise 1-0 Atalanta

Pafos FC 4-1 Slavia Praga

🌟 🎥 #RESUMEN | El Sporting de Lisboa no se dio por vencido, remontó en San Mames y se clasificó entre los primeros ocho a la siguiente ronda de la #ChampionsLeague.



Revive los goles 👇🏼 pic.twitter.com/jWCyYJ6TiH — FOX (@somos_FOX) January 28, 2026

PSG deja escapar la victoria ante el Newcastle

El PSG dejó escapar la victoria en su casa ante el Newcastle. El conjunto comandado por Luis Enrique empezó ganando a los ocho minutos con un golazo de Vitinha, pero no pudo ganar y empató 1-1, con lo que jugará el repechaje.

El talentoso mediocampista portugués abrió el marcador, pero Joe Willock puso el empate definitivo al 47, apagando la fiesta en el Parque de los Príncipes.

