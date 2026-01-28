Champions League: Resumen y resultados de todos los partidos de HOY de la Jornada 8

La Jornada 8 de la Champions League, la última de la fase de liga, se disputó este miércoles 28 de enero con los 36 equipos participantes jugando a la misma hora. Fueron 18 compromisos simultáneos que definieron a los clubes que avanzaron de manera directa a octavos de final, los que entran el repechaje y los eliminados.
Aunque Arsenal y Bayern Múnich, primero y segundo respectivamente, ya estaban calificados, no impidió que salieran a ganar en la fecha final de la Liga de Campeones de Europa. El cuadro inglés se impuso por 3-1 ante el Kairat, mientras que el conjunto alemán venció 1-0 al Villarreal. La institución kazaja y la española quedaron eliminados.
El Liverpool goleó 6-0 al Qarabag para amarrar el tercer lugar general. Con doblete de Alexis Mac Allister y dianas de Florian Wirtz, Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Federico Chiesa, el cuadro Red alcanzó 18 unidades, una menos que los teutones y seis que los Gunners.
Anatoli Trubin, portero del Benfica, logra el milagro, mete al equipo a playoffs de Champions y HUMILLA al Real Madrid
Cabe recordar que en el nuevo formato de la Champions League los primeros ocho clasificados avanzan de manera directa a octavos de final. Del 9 al 24 jugarán una serie de playoffs a ida y vuelta. Mientras que del 25 al 36 quedan eliminados de toda competencia.
Todos los resultados de HOY de la Champions League
- Arsenal 3-2 FC Kairat
- PSG 1-1 Newcastle
- Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
- Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt
- Napoli 2-3 Chelsea
- Manchester City 2-0 Galatasaray
- FC Barcelona 4-1 København
- Liverpool 6-0 Qarabag FK
- PSV Eindhoven 1-2 Bayern Múnich
- Athletic Club 2-3 Sporting CP
- Ajax 1-2 Olympiacos
- Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán
- Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
- Benfica 4-2 Real Madrid
- Club Brugge 3-0 Olympique de Marseille
- AS Monaco 0-0 Juventus
- Saint-Gilloise 1-0 Atalanta
- Pafos FC 4-1 Slavia Praga
PSG deja escapar la victoria ante el Newcastle
El PSG dejó escapar la victoria en su casa ante el Newcastle. El conjunto comandado por Luis Enrique empezó ganando a los ocho minutos con un golazo de Vitinha, pero no pudo ganar y empató 1-1, con lo que jugará el repechaje.
El talentoso mediocampista portugués abrió el marcador, pero Joe Willock puso el empate definitivo al 47, apagando la fiesta en el Parque de los Príncipes.
