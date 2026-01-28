Champions tiene 6 pases directos a octavos y 13 clubes se los pelean

Mbappé festeja uno de los goles del Madrid el fin de semana pasado.

PSG, Real Madrid, Barcelona y Manchester City se encuentran entre los gigantes del futbol europeo que no pueden darse el lujo de tropezar en una tensa última fecha de la fase inicial de la Champions League.

Aún 13 equipos pelean seis lugares para la calificación directa. Todos enfrentan la posibilidad de ser relegados a los playoffs en una noche con 18 partidos en la competencia de clubes de élite de Europa.

El dato: El Barcelona ha marcado en 26 de sus últimos 27 partidos de Champions, mientras que ninguno de sus últimos 42 partidos de competición UEFA ha terminado sin goles.

Ocho equipos avanzarán directamente a los octavos de final. Los siguientes 16 chocarán en repechaje a dos partidos para completar el cuadro en la eliminación.

Después de siete rondas, el líder Arsenal y su escolta Bayern Múnich son los únicos equipos que han asegurado sus plazas.

Todo esto abre el compás para una noche potencialmente emocionante de acción, ya que apenas tres puntos separan al tercero Madrid y al 15 Juventus.

66 goles tiene Kylian Mbappé en la Champions League

Ocho equipos, desde el sexto PSG hasta el 13 Atalanta se aglutinan con 13 puntos. Esto aumenta la posibilidad de vuelcos en el orden de la tabla de posiciones dependiendo de los resultados.

El PSG recibirá a Newcastle. El gigante francés está por delante del club inglés en goles anotados y una derrota o un empate podría hacer que el reinante campeón de Europa salga de los ocho primeros.

Tanto el Barcelona como el City, ambos con 13 puntos, también quieren escalar en la zona de clasificación automática.

El Barcelona juega en casa contra Copenhague y el City, campeón europeo en 2023, recibe al Galatasaray turco.

“Prefiero tener más (puntos), pero es lo que merecemos. Necesitamos concentrarnos e intentar ganar nuestro partido y luego ver en qué posición terminamos”, dijo Pep Guardiola, el técnico del City. “Veremos el resultado en los últimos 10 minutos y luego veremos (qué tenemos que hacer). Tenemos que concentrarnos en nuestro juego, ésa es la clave”.

El PSG y el City terminaron en los playoffs la temporada pasada con resultados muy diferentes. El City se quedó fuera de los octavos de final tras ser eliminado por el Madrid, mientras que el PSG conquistó el trofeo por primera vez.

Chelsea ocupa la octava posición, pero hay mucho más peligro para el campeón italiano Napoli, su rival que será local.

Napoli se encuentra en el puesto 25 en la clasificación, un lugar por debajo de los playoffs, y corre riesgo de quedar fuera.

Se trata de uno de los cruces más atractivos de la jornada al añadir el condimento que Antonio Conte, el actual técnico de Napoli, dirigió a Chelsea en el pasado reciente.

“Les conozco muy bien, conozco sus ambiciones. Son campeones del mundo de clubes”, dijo Antonio Conte. “Tenemos que darlo todo. No podemos subestimarlos. Sabemos lo que significa jugar en nuestro terreno. Sería genial ver una ola de azul apoyándonos”.

José Mourinho, dos veces ganador de UEFA Champions League, podría ser otro técnico de prestigio que se despida en la primera etapa del campeonato.