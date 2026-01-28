¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev?; semifinales del Australian Open

Regresó la temporada de tenis y el primer Grand Slam del año, el Australian Open, está a solo tres partidos de llegar a su fin, y uno de esos tres compromisos es entre el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, dos tenistas contendientes al título en Melbourne.

Cabe recalcar que, en la pista del Rod Laver Arena, se medirá el primer lugar del ranking ATP, Carlos Alcaraz, contra el tercer puesto de este listado, Alexander Zverev, uno de los partidos más esperados para el ‘Niño Maravilla’, pues jugará su primer partido de semifinales en el Australian Open.

El ganador de este encuentro se medirá ante el vencedor de la otra semifinal, en la que Novak Djokovic se medirá ante Jannik Sinner, así que podríamos ver una edición más de la rivalidad Sinnecaraz en la cancha principal de Melbourne.

THE ELITE FOUR.



Who will reach the AO 2026 men's singles final? 🏆 pic.twitter.com/ZUzwhcLjgh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev?

El partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se jugará este jueves, 29 de enero del 2026, en la Rod Laver Arena, ubicado en la ciudad de Melbourne, Australia. El saque inicial aún está por confirmarse y podrá seguirse en vivo a través de ESPN.

Fecha: jueves 29 de enero del 2026

Hora: Por confirmar

Estadio: Rod Laver Arena

Transmisión: ESPN

AMAZING ALCARAZ 🇪🇸@carlosalcaraz advances to his first AO semifinal 👏 pic.twitter.com/5N65krjdMl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026

Carlos Alcaraz busca llegar a su primera final del Australian Open

Comenzó un año más en la temporada de tenis y uno de los objetivos de Carlos Alcaraz en la campaña 2026 es llegar a la final del Australian Open, pues el español nunca ha jugado el partido por el título del primer Grand Slam del año.

Además, de que también disputará sus primeras semifinales del Abierto de Australia en su carrera profesional, así que será un partido especial para el ‘Niño Maravilla’ al enfrentarse a Alexander Zverev, tenista que ya tiene experiencia en la final del Grand Slam en Melbourne.

De igual forma, el título del Australian Open es el único que le hace falta a Carlos Alcaraz en su carrera como tenista y podría conseguirlo en una final contra Jannik Sinner, su acérrimo rival y quien lo venció en tres finales el año pasado.

DCO