La imperdible celebración de José Mourinho al ganarle al Real Madrid que le está dando la vuelta al mundo (VIDEO)

José Mourinho celebró por todo lo alto la victoria del Benfica sobre el Real Madrid.

El Benfica logró meterse a los playoffs de la Champions League tras vencer al Real Madrid en la última jornada del torneo, pero lo que se llevó los reflectores al final del partido fue la anotación del portero Anatoliy Trubin al minuto 98 de tiempo corrido y la imperdible celebración de José Mourinho, entrenador portugués que dirigió hace algunos años a los merengues.

En cuanto el balón que remató Trubin tocó las redes de la portería rival, José Mourinho saltó del banquillo del Benfica para celebrar por todo lo alto la anotación que los metía en el repechaje del torneo. El técnico portugués corrió por el campo y justo enfrente de la banca del Real Madrid siguió festejando el gol abrazado de un balonero.

Esta victoria del Benfica llega después de caer a manos de la Juventus en la pasada fecha de la Champions League por marcador de 2-0, así que este resultado fue un shot de energía para los pupilos de José Mourinho para lo que resta de la temporada en Europa.