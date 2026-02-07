Se filtra el nombre del nuevo jugador que Chivas busca sí o sí para ser su último refuerzo del Clausura 2026

Jugadores de Chivas antes de un partido de la Liga MX

Aunque marchan invictos y con paso perfecto en el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX, las Chivas siguen buscando la manera de mejorar su plantilla. En últimas horas se reveló que el equipo tapatío estaría buscando los servicios de un jugador que milita en el extranjero.

Se trata de Jonathan Pérez, un futbolista mexicoamericano, nacido en California, quien juega en el Nashville FC de la MLS y es un nombre que empieza a generar ruido en el mercado de la Liga MX. La directiva rojiblanca analiza alternativas que encajen en el proyecto deportivo al mando del técnico argentino Gabriel Milito.

CONTRARRELOJ

Chivas sí tiene contactos por Jonathan Pérez pero solo 3 días para buscar la operación por el cierre de registros.

Chivas sí tiene contactos por Jonathan Pérez pero solo 3 días para buscar la operación por el cierre de registros.

Gusta mucho por su perfil plurifuncional. Zurdo. Puede jugar de carrilero, extremo o interior. Nashville apenas aplicó la opción de compra al Galaxy en…

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, el interés por Pérez no es casualidad, pues su perfil habría llamado la atención por su proyección y margen de crecimiento. Sin embargo, el fichaje no sería sencillo, pues el Nashville FC tendría al futbolista considerado de cara a la siguiente campaña de la MLS.

Por el momento no hay nada cerrado, pero Chivas estaría negociando contrarreloj. El equipo mexicano tiene tres días antes del cierre de registros para poder firmar a Pérez, quien juega como extremo por la derecha y es de perfil zurdo.

🚨¡DE ULTIMO MOMENTO! 🇺🇸 🇲🇽



🤝EXCLUSIVA: Tengo entendido que existen negociaciones entre Chivas y Nashville SC por Jonathan Perez(23)



🪽El extremo por derecha jugó 25 partidos la pasada temporada



Días clave los que se vienen

Chivas vuelve a ganar en la Liga MX

Las Chivas, el mejor equipo del torneo, visitaron el Estadio El Encanto para medirse al Mazatlán en la Jornada 5 del Clausura 2026, partido que terminó con la victoria para el Rebaño Sagrado por marcador de 2-1, y el equipo de Gabriel Milito sigue invicto en el arranque de la campaña.

Los rojiblancos no tardaron en irse arriba en el marcador; fue al minuto 15 de tiempo corrido cuando Efraín Álvarez se encargó de un tiro libre desde fuera del área y, gracias a un desvío de la barrera, terminó incrustando el balón al fondo de las redes.

A la media hora del partido, el campeón de goleo, Armando González, aumentó la ventaja para las Chivas sobre el Mazatlán. El delantero mexicano disparó desde los once pasos para conseguir su cuarto tanto del certamen y seguir en la pelea para volver a ganar el título individual al mayor rompe redes.

El resto del encuentro fue de trámite para las Chivas, pero los líderes del Clausura 2026 siguieron dominando el encuentro, teniendo la pelota en su posesión e intentando aumentar los goles en el marcador. El Rebaño Sagrado llega a cinco victorias en el torneo y suma 15 puntos de 15 posibles, siendo el mejor equipo de la Liga MX a la fecha.

