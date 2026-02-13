Barcelona, goleado, humillado y cerca de eliminación de Copa

EL BARCELONA no se pudo reponer de un garrafal error del arquero Joan García en los albores del encuentro y un nefasto primer tiempo al sucumbir el jueves 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de su semifinal de la Copa del Rey.

Los azulgranas le obsequiaron al Atlético un inesperado regalo cuando García dejó que el balón se le escurriera por debajo del pie tras un pase retrasado del defensor Eric García en el séptimo minuto del duelo en el Estadio Metropolitano.

El Atlético no perdonó, marchándose al descanso con una ventaja de cuatro goles.

El Tip: La última ocasión que el Barcelona recibió cuatro goles fue el pasado 5 de octubre de 2025 ante el Sevilla en LaLiga

Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Alvarez también estamparon goles para el equipo de Diego Simeone.

La aciaga noche azulgrana empeoró con la expulsión de Eric García a los 85 minutos, con roja directa, al cortar un contragolpe que apuntaba para que fuera otro gol del conjunto colchonero.

El Barça, líder de La Liga española, vio anulado un gol de Pau Cubarsí al comienzo de la segunda parte por fuera de juego.

La victoria deja al Atlético cerca de volver a una final de la Copa del Rey por primera vez desde que ganó la competición en la temporada 2012-13, consiguiendo su décimo título.

El Barça, dueño del récord con 32 títulos del torneo de Copa, se consagró en la edición del año pasado al vencer al Real Madrid en la final.

La paliza empezó a dibujarse cuando Joan García intentó controlar un pase de apariencia inofensiva de Eric Garcóa pero el balón se le fue por debajo del pie fuera del área chica.

El arquero corrió y se lanzó para intentar evitar que el balón cruzara la línea, pero no llegó a tiempo. Lo manoteó para devolverlo al campo (y Lookman lo envió después a la red), pero el balón ya había cruzado la línea previamente.

Antoine Griezmann amplió la ventaja del Atlético a los 14, Ademola Lookman añadió el tercero en el 33 con asistencia de Julián Álvarez y luego el delantero argentino anotó el cuarto en el tiempo añadido del primer tiempo.

El Atlético de Madrid dispuso de varias ocasiones para abultar el marcador en la segunda mitad del encuentro.

En la otra semifinal, la Real Sociedad venció el miércoles 1-0 al Athletic Bilbao de visita al estadio de San Mamés.