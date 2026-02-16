Champions League 2025-2026: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los juegos de ida de los Playoffs?

Benfica recibe al Real Madrid en la ida de los playoffs de la Champions League.

Este martes 17 de febrero regresa la Champions League con el arranque de los playoffs, cuyos juegos de ida se llevan a cabo esta semana, y la serie que más destaca es la de Real Madrid vs Benfica, que se reencuentran apenas tres semanas después de que los portugueses vencieron a los españoles para seguir con vida y de paso impedir que los merengues sellaran su pase a octavos de final.

Los playoffs de la Champions League comienzan en Turquía con el enfrentamiento entre Galatasaray y Juventus. Poco más tarde se celebra el Benfica vs Real Madrid, además de los duelos Borussia Dortmund vs Atalanta y Mónaco vs PSG.

Time for the knockout phase play-off first legs 😤#UCL pic.twitter.com/J17gsWXOd9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2026

El PSG es el actual monarca de la Champions League, pese a lo cual no pudo clasificar directamente a los octavos de final y enfrente tiene a otro equipo de la Ligue 1, el Mónaco, que promete ser un fuerte obstáculo para el conjunto dirigido por Luis Enrique.

Transmisiones Playoffs ida Champions League

Galatasaray vs Juventus (17 de febrero, 11:45 horas, TNT Sports y HBO Max)

Benfica vs Real Madrid (17 de febrero, 14:00 horas, TNT Sports y HBO Max)

Mónaco vs PSG (17 de febrero, 14:00 horas, HBO Max)

Borussia Dortmund vs Atalanta (17 de febrero, 14:00 horas, FOX y FOX One)

Qarabag vs Newcastle (18 de febrero, 11:45 horas, FOX One)

Bodo/Glimt vs Inter de Milán (18 de febrero, FOX y Fox One)

Brujas vs Atlético de Madrid (18 de febrero, 14:00 horas, FOX One)

Olympiakos vs Bayer Leverkusen (18 de febrero, 14:00 horas, TNT Sports y HBO Max)

Kylian Mbappé, disponible para ida entre Real Madrid y Benfica

El francés Kylian Mbappé, quien ya suma 38 goles con el Real Madrid esta temporada, volverá a estar disponible después de perderse el partido de LaLiga contra la Real Sociedad el fin de semana por molestias en la rodilla.

Donatello ha marcado nueve goles en sus últimos seis partidos con el cuadro merengue, incluidos los dos tantos en la derrota ante el Benfica en la última fecha de la fase de liga.

“Mbappé lleva con esas molestias (en la rodilla) bastante tiempo. Está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale al campo y hoy hemos decidido no correr riesgos de cara al martes. Yo creo que estará”, señaló Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid.

Inter de Milán llega al alza a la ida contra el sorpresivo Bodø/Glimt

El Inter de Milán viaja para su partido en Noruega contra el Bodø/Glimt después de seis victorias consecutivas, incluido el agónico triunfo 3-2 sobre la Juventus, un resultado que amplió su ventaja como líder en la Serie A.

Los Nerazzurri ganaron sus primeros cuatro partidos de la fase de liga esta temporada, pero luego perdieron tres seguidos antes de cerrar con una victoria como visitantes ante Borussia Dortmund, asegurándose el décimo puesto.

Bodø/Glimt, en su primera campaña en la Champions League, necesitó dos sorpresivos triunfos consecutivos contra el Manchester City y el Atlético de Madrid para alcanzar la fase eliminatoria en el sitio 23.

