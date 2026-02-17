Champions League: ¿Dónde ver EN VIVO los juegos de ida de los Playoffs de este miércoles 18 de febrero?

Sigue la actividad de los playoffs de la Champions League. Este miércoles 18 de febrero se tienen cuatro duelos de ida para cerrar con los primeros emparejamientos buscando definir la ronda de eliminación.

Los ocho primeros equipos de la fase de liga (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Clube y Manchester City) avanzaron de manera directa.

Los otros 16 equipos, que quedaron del lugar 9 al 24, fueron sorteados para enfrentarse en duelos de ida y vuelta para definir los cupos restantes en octavos de final.

Partidos de la Champions League

Qarabag vs Newcastle (18 de febrero, 11:45 horas, FOX One)

Bodo/Glimt vs Inter de Milán (18 de febrero, FOX y Fox One)

Brujas vs Atlético de Madrid (18 de febrero, 14:00 horas, FOX One)

Olympiakos vs Bayer Leverkusen (18 de febrero, 14:00 horas, TNT Sports y HBO Max)

Inter de Milán y Atlético de Madrid, equipos a seguir

Para este miércoles 18 de febrero los equipos a seguir en los playoffs de la Champions League son el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, que se enfrentan al Bodo/Glimt y al Brujas, respectivamente.

El equipo Noruego se encuentra en su primera participación de la Liga de Campeones de Europa y ya sorprendió en la primera fase venciendo al Manchester City y el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el Inter de Milán viene de grandes campañas en la Champions en años previos, además que llegarán luego de vencer 3-2 a la Juventus en el Clásico de Italia. El equipo negriazul parte como el gran favorito para vencer al Bodo/Glimt y avanzar de ronda.

Los rojiblancos convocados 🔴⚪ pic.twitter.com/VVorrmxncc — Atlético de Madrid (@Atleti) February 17, 2026

El otro duelo que será imperdible es el Brujas vs Atlético de Madrid. El cuadro colchonero jugará ante el equipo de Bélgica buscando seguir adelante en el torneo continental.

Una particularidad es que el mediocampista de la Selección Mexicana, Obed Vargas, está convocado por el Cholo Simeone para el cotejo de la Champions League. El futbolista tricolor ha tenido minutos a su llegada a los rojiblancos y podría darse su debut en el máximo torneo de clubes.

aar