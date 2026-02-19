Brujas empata al AtlEti al 89’ y complica su pase

El Atlético de Madrid visitó la cancha del Jan Breydel Stadium para enfrentarse al Club Brujas en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, encuentro que se podría catalogar como el mejor de la jornada de ayer, pues el conjunto de Bélgica logró rescatar el empate ante los Colchoneros en el último suspiro del encuentro.

Julián Álvarez abrió el marcador al minuto 8 desde el punto penal después de la revisión del VAR, mientras que Ademola Lookman anotó su primer tanto con la camiseta del Atlético de Madrid en la Champions League en el tiempo de compensación. El encuentro se comenzó a venir abajo para los comandados por Diego Simeone en el segundo tiempo.

El Dato: El Atlético de Madrid no consigue dejar su portería en cero en competencia europea desde el partido de vuelta de la temporada pasada contra el Real Madrid.

Al minuto 51 de juego, Raphael Onyedika anotó el primer gol para el Brujas y nueve minutos más tarde Nicoló Tresoldi consiguió igualar el marcador para evitar que los colchoneros se fueran con la ventaja para el encuentro de vuelta.

TE RECOMENDAMOS: Abre puertas a jugadores México termina proceso del vasco rumbo al Mundial con 32 juegos

Pero al 79′, una jugada de Alexander Sorloth dentro del área generó el autogol de Joel Ordóñez, para volver a adelantar al Atlético de Madrid con 10 minutos por jugarse en Bélgica; sin embargo, el conjunto local tenía otros planes, pues al 89′, Christos Tzolis apareció solo dentro del área y con un remate raso al segundo poste venció a Jan Oblak para viajar a España la siguiente semana en busca del pase a los octavos de final.

Por otro lado, el primer duelo del día fue entre el Qarabag y el Newcastle de Inglaterra, encuentro que fue controlado por las Urracas durante los 90 minutos, para llevarse la ventaja y poner un pie en los octavos de final de la competencia por el 6-1 en el marcador que lograron en la cancha del Tofiq Behramov.

34 goles se anotaron en los partidos de ida

El conjunto inglés sentenció el encuentro desde el primer tiempo, pues lograron meter cinco goles en 45 minutos, iniciando la fiesta de anotaciones al 3′ de tiempo corrido gracias a Anthony Gordon y 5′ más tarde apareció Malick Thiaw para poner el segundo tanto en la cuenta del Newcastle.

Anthony Gordon tuvo una noche redonda al conseguir cuatro tantos en la primera mitad, con lo que ayuda a su equipo a recibir el encuentro de vuelta con una ventaja muy amplia para avanzar sin complicaciones a la siguiente fase. Elvin Jafarguliyev fue el encargado de descontar por parte de los locales en el complemento del cotejo.

La sorpresa del torneo, el Bodo Glimt, sigue dando de qué hablar en la actual temporada de la Champions League y en su partido de ida de los playoffs lograron derrotar 3-1 al Inter de Milán, actual subcampeón de la Liga de Campeones, para ir al Giusseppe Meazza a buscar el resultado que los coloque en los octavos de final.

Sondre Fet, Jens Petter Hauge y Kasper Hogh fueron los encargados de darle la victoria a su equipo para poner contra las cuerdas a los nerazzurri, que podrían caer eliminados del torneo por el caballo negro de la competencia en playoffs.

Por parte de los visitantes, Francesco Pio Esposito fue el que descontó en el marcador, pero en casa tendrán que ganar por ventaja de tres goles para poder acceder a los octavos de final de la Champions.

La jornada culminó con la victoria del Bayer Leverkusen sobre el Olympiacos, con el que recibirán el partido de vuelta la próxima semana en casa con la ventaja para buscar su boleto a la siguiente fase del torneo. Los encuentros restantes serán el 24 y 25 de febrero.

FIFA se pronuncia sobre el tema de Vinícius

EL PRESIDENTE de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre los supuestos insultos racistas de los que Vinícius Jr. habría sido víctima por parte de Gianluca Prestianni, delantero del Benfica. El director del máximo ente rector aseguró que en el deporte no hay lugar para “cualquier forma de discriminación”.

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF. No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”, dijo Infantino.

En el duelo entre Benfica y el Real Madrid en la Champions, el delantero argentino de 20 años de edad habría llamado “mono” a Vini Jr. El seleccionado sudamericano se expone a una posible sanción de 10 partidos si se le declara culpable de abuso racial en el código disciplinario de la UEFA.

“En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes”, comentó.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos; el árbitro activó el protocolo.

“Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación”.

Para terminar, reiteró que no debe existir ningún tipo de discriminación.