Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Pumas, Cuartos de Final de Ida del Clausura 2026

América se enfrenta a Pumas en los cuartos de final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

El partido más esperado de la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX es el América vs Pumas, equipo que chocan este domingo 3 de mayo en la cancha del Estadio Azteca para una edición más del Clásico Capitalino en Liguilla.

Los equipos llegan en diferentes condiciones. El Club Universidad se presenta como líder general del campeonato con 36 unidades. No perdieron en sus últimos cinco partidos e hilaron cuatro victorias al hilo para cerrar la fase regular, además que lo hicieron como el equipo con más goles anotados.

Del otro lado, las Águilas apenas lograron entrar a la fiesta grande del futbol mexicano como el mejor octavo equipo del certamen. El conjunto de Coapa tuvo tan solo 25 puntos, once unidades menos que su rival, lo que demuestra lo disparejo que fue el Clausura 2026 para ambos.

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¿Dónde ver el América vs Pumas de la Liguilla?

El América vs Pumas, duelo correspondiente a los cuartos de final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal Canal 5, TUDN y VIX.

Día: 3 de mayo

Hora: 17:00 horas

Señal: Canal 5, TUDN y VIX

Pumas, favorito para avanzar a semifinales

Primeros 90 minutos de visita, a mostrar la #GarraYEntrega en una nueva edición del Clásico Capitalino.@DHLMex trae para ti la información de los Cuartos de Final de Ida 👇



🆚 | @ClubAmerica

🏟️ | Banorte

🕰️ | 17:00

📅 | Domingo 3 de mayo

📺 | Canal 5, TUDN y ViX… pic.twitter.com/hPgUNMJ3m5 — PUMAS (@PumasMX) April 30, 2026

Los Pumas son los favoritos para ganar el pase a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La candidatura se dio en el cierre del certamen, cuando se empezó a vislumbrar la posibilidad de terminar como líderes, lo que se capitalizó hasta la última fecha del campeonato.

Al mando de Efraín Juárez el Club Universidad encontró la identidad que tanto le hacía falta y de poco se convirtieron en el favorito, no solo para superar su eliminatoria ante el América, incluso para ganar el título de la Liga MX.

Los Pumas no ganan la liga desde 2011, cuando en la final vencieron en Ciudad Universitaria al Monarcas Morelia. Desde entonces el conjunto del Pedregal ha regresado a dos finales de la Liga MX, ante Tigres en 2015 y ante León en 2020, cayendo en ambas oportunidades.

Las esperanzas de los Pumas para terminar con la sequía recaen en el portero Keylor Navas, en los mediocampistas Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, así como en los delanteros Robert Morales y Juninho.

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