¿Injusticia en la Selección Mexicana? Voz autorizada alza la voz por la ausencia de Diego Lainez

Una de las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Mexicana es la de Diego Lainez, quien está teniendo un gran nivel como extremo por derecha, una de las posiciones del campo en donde el Tricolor flaquea mucho, pero a pesar de ellos, Javier Aguirre no lo llamó.

Al respecto habló el entrenador de los Tigres, Guido Pizarro, quien conoce bien a Diego Lainez, porque lo tiene día tras día. “Creo que es uno de los mejores, a nivel número, a nivel futbolístico”, comentó en el entrenador felino.

Aunque para Pizarro el atacante mexicano está en mejor nivel actualmente, para el entrenador de la Selección Mexicana el jugador de los Tigres no está en sus planes, al menos no para estar en una lista para un juego amistoso ante Islandia en Querétaro.

Sobre esta polémica, El Conde comentó que no tiene ningún tipo de injerencia y que no se mete en lo que El Vasco tome como decisión.

“No me metería en decisiones de otro (Javier Aguirre); sí coincidimos en que es de los mejores jugadores de la Liga y creo que uno de los mejores mexicanos en la actualidad en distintas ligas”, dijo.

Sobre el jugador, el entrenador del cuadro de la UNAL señaló que se encuentra tranquilo y que sigue trabajando para poder estar en un futuro en la Liga MX.

“Él es muy consciente y está muy enfocado en trabajar para lograr estar (en la Selección), pero ya son decisiones de Aguirre”, apuntó.

El Conde Pizarro reiteró que Diego Lainez está enfocado en su trabajo son su club: “Diego está muy comprometido acá (Tigres), está muy comprometido, para ayudar a la Selección y ojalá le toque estar”, dijo.

Tigres pierde ante Pachuca en casa

El Pachuca visitó la cancha del Estadio Universitario para la Jornada 7 del Clausura 2026, encuentro que se le complicó al equipo de Guido Pizarro en el segundo tiempo por la expulsión del defensa central Joaquim y dejó ir dos puntos importantes ante los Tuzos tras el empate 1-1 en casa.

El conjunto de San Nicolás de los Garza comenzó controlando el juego en los primeros diez minutos del encuentro, metiendo en su campo a los visitantes y siendo más peligroso al momento de llegar a la portería de Carlos Moreno.

Los Tuzos están recuperando el nivel con el Tano Solari y llevan tres victorias al hilo en el Clausura 2026, ante Juárez, Atlas y ahora le propinan un descalabro a los Tigres, conjunto que la siguiente semana enfrentará al América.

Con estos tres puntos, el equipo de la Bella Airosa llega a 14 puntos en el torneo y se coloca momentáneamente en la segunda posición de la tabla general.

