Alejandra Ortega se cuelga la medalla de oro en el Tour Continental de Marcha de la Ciudad de México 2026

Alejandra Ortega se colgó la medalla de oro en las calles de la CDMX.

El deporte mexicano continúa en gran momento y en esta ocasión la marchista mexicana Alejandra Ortega escribió su nombre en letras de oro en la competencia que se llevó a cabo este domingo en las calles de la capital del país.

La marchista olímpica, tras un regreso triunfal al asfalto como campeona del Tour Continental de Marcha de la Ciudad de México 2026, efectuado en Paseo de la Reforma, que le aseguró su pase al Campeonato Mundial de Marcha, que será en Brasil, pero sobre todo que muestra una vez más su resiliencia y capacidad para renacer.

Alejandra Ortega y Karla Serrano celebran tras la competencia. ı Foto: Cortesía

La actual campeona centroamericana y del Caribe, y quien ahora representa a Nuevo León, agradeció el trabajo y confianza de su entrenador Alfonso Ortiz, después de dominar la prueba de medio maratón femenil 21 kilómetros, donde cada uno de sus pasos fue alentado por su familia.

“El objetivo principal es estar peleando una medalla en el campeonato mundial y pelear una medalla por equipos; podemos hacer un gran trabajo, podemos pelear por medallas individuales y por equipo para México”, comentó Alejandra Ortega después de su victoria.

La atleta mexicana se llevó la victoria después de terminar la prueba con un tiempo de 1:38.16; el segundo lugar fue para la peruana Evelyn Inga, que paró el cronómetro en 1:38.45, y en el tercer escalón del podio estuvo la mexicana Karla Serrano, quien realizó la prueba en 1:40.60.

Alejandra Ortega durante la competencia en CDMX. ı Foto: Cortesía

La felicidad dominó a Alejandra Ortega durante la premiación, pues fue una gran victoria en la Ciudad de México para seguir su preparación de cara a lo que sigue en el año para ella, por lo que dedicó su primer lugar a las personas que no creen en su trabajo.

“Todas esas personas que no creen en mí, que dicen que Ale ya se había acabado, pero creo que tienen Ale para dos años más, pero en especial se lo dedico a toda mi familia que está aquí presente, para mi papá, mis sobrinos, mi hermana y para toda la gente que sigue creyendo en mí”, explicó la marchista.

Además, la victoria también fue para “mi entrenador, principalmente, que ha sido parte fundamental de todo este proceso que he tenido, de esta evolución”.

