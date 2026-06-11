Julio Ibáñez celebra el triunfo de México, después de lo que le pasó en Sudafrica

Durante la transmisión de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol se vivieron momentos llenos de alegría, tradición mexicana y fiesta; sin embargo, también se vivió un momento para recordar, pues Julio Ibáñez habló sobre su experiencia en Sudáfrica.

Cuando el reportero deportivo Julio “El Profe” Ibáñez se encontraba realizando cobertura en Sudáfrica para recopilar materiales audiovisuales sobre el primer equipo contra el que jugaría México, este fue detenido.

Durante una transmisión en vivo el reportedo de TUDN; la televisora encargada de transmitir algunos de los partidos del Mundial, fue arrestado por autoridades de Johannesburgo por volar un dron en zona restringida sin previa autorización.

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Pese a que todo indicaba que “El Profe” Ibañez debería permanecer por un total de 5 años cumpliendo una condena en una prisión de Sudáfrica, este apareció durante la cobertura del Mundial de este jueves.

Esto fue debido a que; por medio de sus redes sociales, el reportero informó que tanto él como el camarógrafo Danny García podrían regresar a México luego de permanecer en Sudáfrica por más de dos meses.

Julio “El Profe” Ibáñez celebra el triunfo de México

En la transmisión “El Profe” Ibáñez aseguró que lo que vivió en Sudáfrica “fueron los peores días” de su vida, pero apuntó que en dicho país también vivió grandes experiencias.

Por medio de redes sociales se comenzaron a compartir videos en los que Julio Ibáñez aparece celebrando a todo pulmón las dos anotaciones que realizó la Selección Mexicana este jueves.

"Fueron los peores días, pero la vida y el futbol dan revanchas" 🌎🏆⚽@julioiba, desde el estadio, previo al inicio México vs Sudáfrica



🔴#ElMundialEsNuestro EN VIVO por @Televisa y @VIX https://t.co/HaOBJohgmK pic.twitter.com/pfA1UZ8sf4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

En uno de los videos el reportero; entre los gritos de la afición mexicana, dijo “por cada día de cárcel les va a llegar un gol cabrones”, lo que demuestra que comienza a tomarse con un poco de sentido del humor lo que vivió en Sudáfrica.

Antes de que se llevara a cabo la disputa de ambas selecciones, “El Profe” Ibáñez apuntó que se encontraba en Sudáfrica porque quería compartir la información de dicho país con las y los mexicanos.

“Ellos nos humillaron, a Daniel García y a mí, ellos nos discriminaron por ser mexicanos. Ellos desde el día uno en que entramos en su país nos estaban siguiendo, nos estaban buscando, y estaban esperando cualquier pretexto” aseguró en un video.

Señaló que el haber volado el dron únicamente fue “un pretexto” para poder señalarlos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, y haber ingresado de manera ilegal a Sudáfrica.

Sin embargo, al declararse culpables de haber volado un dron en una zona restringida sin autorización previa, luego de un par de meses únicamente obtuvieron una multa de tránsito.

Hoy como a muchos me costará trabajo dormir, mañana se juega una copa del mundo en casa y también se cobrará una revancha que va a pagar Sudáfrica, por eso le mando este mensaje desde el fondo de mi corazón a los jugadores de @miseleccionmx



Nos vemos mañana a través de @TUDNMEX… pic.twitter.com/ukZmbQLt7F — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 11, 2026

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