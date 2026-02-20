¡IMÁGENES SENSIBLES! Atleta de los Juegos Olímpicos de Invierno se corta la cara en plena competencia (VIDEO)

Kamila Sellier se cortó la cara con el patín de una rival.

Se vivió un momento de tensión durante los cuartos de final de los mil 500 metros de patinaje de velocidad sobre pista corta, pues la polaca Kamila Sellier sufrió un corte en la cara, cerca del ojo, por lo que la competencia se detuvo de inmediato para que las asistencias médicas entraran lo más rápido posible.

En el video se puede ver que las competidoras están pasando por una de las curvas de la pista. Lamentablemente, Kamila Sellier perdió el control y cayó en el hielo; sin embargo, antes de tocar el suelo, una de las patinadoras, sin querer, golpeó la cara de la polaca con la parte trasera de su patín.

En cuanto se dio el contacto, en las imágenes se puede ver que la patinadora se queda inconsciente por el golpe que recibió, el cual le abrió parte de la mejilla cerca del ojo.

Kamila Sellier of Poland just took a skate blade to the face 🫣 pic.twitter.com/uT2uQofPPE — Jared Lee (@CommishJared) February 20, 2026

Kamila Sellier se encuentra fuera de peligro después del incidente

En cuanto el equipo médico entró a la pista para atender a la atleta de 25 años, pusieron una sábana blanca para bloquear la visibilidad mientras atendían a la polaca, pues en cuanto cayó al hielo la hemorragia fue inmediata.

Kamila Sellier fue retirada de la competencia en una camilla para trasladarla al hospital más cercano a las instalaciones, aunque la buena noticia es que ella misma levantó el pulgar antes de abandonar el recinto para dar señal de tranquilidad tanto a su equipo como a la afición.

Horas después varios reportes informaron que el ojo de la patinadora polaca esta fuera de peligro, pues esa era la primera preocupación, ya que el corte que recibió fue cerca del ojo, aunque el corte se quedo en la mejilla y el párpado.

A WINTER Olympics skater Kamila Sellier was involved in a horror collision



She had blood gushing from her face and taken away on a stretcher and rushed to hospital pic.twitter.com/vxViudiWMX — Lilian Chan (@bestgug) February 20, 2026

Arianna Fontana también salió lesionada en el incidente de Kamila Sellier

Este incidente no solo involucró a Kamila Sellier, pues en el video se puede ver que al momento que la polaca recibe el contacto en la cara con la cuchilla de un patín, la italiana Arianna Fontana también recibió un golpe al momento de la caída.

La 14 veces medallista olímpica también recibió atención médica después de un golpe en la cadera en su caída al hielo; afortunadamente, consiguió seguir en la competencia y llegó hasta las semifinales de la disciplina.

Al final, la estadounidense Santos Griswold terminó descalificada por los jueces al ser considerada responsable del contacto que generó la caída, por lo que los cuartos de final terminaron con cuatro patinadoras.

